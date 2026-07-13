Sürücüler dikkat! Popüler uygulamaya yeni özellikler geldi

Waze kullanıcıları yol kapanmalarını, trafik olaylarını ve güncelliğini yitirmiş adres bilgilerini konuşma dilindeki sesli komutlarla bildirebilecek. Google’ın Gemini entegrasyonu ayrıca sürücülerin açık bir kahve dükkânı veya uygun fiyatlı bir benzin istasyonu gibi hedefleri konuşarak aramasını sağlayacak.

Dört yeni güncellemeden yalnızca ikisi Gemini ile bağlantılı özellikler olarak tanımlanıyor. Diğer yenilikler arasında daha az konuşan yönlendirme, motosikletlere özel rota seçenekleri ve geçmiş yolculuklara göre sıralanan rotalar bulunuyor.

TRAFİK OLAYLARI KONUŞARAK BİLDİRİLEBİLECEK

Waze, ilk kez 2024’te kullanıma sunduğu konuşarak bildirim özelliğini güncelliyor. Sürücüler konuşma dilindeki sesli komutlarla trafik olaylarını bildirebilecek.

Özellik, harita güncellemesi önerileri için de kullanılabilecek. Kullanıcılar bir yolun kapalı olduğunu sesli komutlarla Waze’e iletebilecek.

HEDEF ARAMA ÖZELLİĞİ GEMİNİ’DAN YARARLANACAK

Gemini ile bağlantılı ikinci yenilik “Destination Search” olacak. Bu özellik, sürücülerin konuşma dilindeki sesli komutlarla gitmek istedikleri yeri bulmasını sağlayacak.

Kullanıcılar “Şu anda açık bir kahve dükkânı bul” veya “Yakınlarda en düşük fiyatlı benzin istasyonunu bul” gibi komutlar verebilecek.

DAHA AZ KONUŞAN YÖNLENDİRME VE MOTOSİKLET MODU

Waze’in yapay zekâ ile bağlantılı olmayan yeniliklerinden biri, sesli yönlendirmeler için kullanılacak “daha az konuşan” mod olacak.

Bu seçenek, sürücülerin yol tarifi alırken müzik veya podcast dinleme deneyiminden daha az ödün vermesini sağlayacak.

Waze ayrıca en iyi rota planlaması için iki tekerlekli araçlara özel kısayollar sunan bir Motosiklet Modu alacak. Bu mod, daha doğru tahmini varış süreleri içerecek.

ROTALAR GEÇMİŞ YOLCULUKLARA GÖRE SIRALANACAK

Waze, kullanıcının önceki yolculuklarıyla yerel trafik düzenleri hakkındaki kendi verilerini birlikte kullanarak rota önerecek.

Örneğin bir kullanıcı yerel yollar yerine otoyolları tercih ediyorsa Waze, bu tercihe uygun rota seçeneklerini ilk sıralarda gösterecek. Böylece rota önerileri, yerel trafik düzenlerinin yanı sıra kullanıcının geçmiş yolculuklarına ve tercihlerine de dayanacak. (Kaynak: The Verge)