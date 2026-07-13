HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Samsung’un ekranı uzayan ilk telefonu beklenenden erken gelebilir

Yeni bir iddiaya göre Samsung’un ilk kaydırılabilir telefonu, geliştirme sürecinin hızlanmasıyla 2027’de piyasaya çıkabilir. Maliyet sorunları ise ikinci nesil üçe katlanır telefon Galaxy Z TriFold 2’nin ilk planlanan takviminin gerisine kalmasına yol açabilir.

Samsung’un ekranı uzayan ilk telefonu beklenenden erken gelebilir
Enes Çırtlık

Samsung’un ilk kaydırılabilir telefonu, Galaxy Z TriFold 2’den daha önce piyasaya çıkabilir. Sızıntı kaynağı Lanzuk’a göre kaydırılabilir modelin geliştirme çalışmaları hız kazanırken Samsung’un yeni üçe katlanabilir telefonu maliyet kaynaklı sorunlarla karşı karşıya.

Samsung geçen yıl Galaxy XR karma gerçeklik başlığı ile Galaxy Z TriFold’u piyasaya sürerek tamamen yeni iki cihaz türünü ürün yelpazesine eklemişti. Şirketin şimdi ikinci nesil Galaxy Z TriFold ve farklı bir formdaki ilk kaydırılabilir telefonu üzerinde çalıştığı bildiriliyor.

GALAXY Z TRIFOLD 2 MALİYET NEDENİYLE GECİKEBİLİR

Lanzuk’un Samsung’un tedarik zincirindeki kaynaklara dayandırdığı iddiaya göre Galaxy Z TriFold 2’nin geliştirme süreci, yenilenmiş bir menteşeyle ilerliyor.

Ancak “maliyet gibi son dönemde ortaya çıkan sorunlar” nedeniyle Samsung’un yeni nesil üçe katlanabilir telefonun piyasaya çıkışını ilk planlanan takvimin ötesine ertelemesi gerekebilir.

YENİLENEN MENTEŞE AĞIRLIĞI VE KALINLIĞI AZALTABİLİR

Yeni menteşe mekanizmasının, cihazın kalınlığını ve ağırlığını azaltacağı öne sürülüyor. Bunun için menteşedeki bileşenlerin neredeyse tamamının benzer kalınlığa getirileceği belirtiliyor.

İlk nesil Galaxy Z TriFold 309 gram ağırlığında. Yeniden tasarlanan menteşe, Galaxy Z TriFold 2’nin belirgin biçimde daha kolay taşınmasını ve kullanılmasını sağlayabilir.

KAYDIRILABİLİR GALAXY TELEFONU 2027’DE GELEBİLİR

Lanzuk, Samsung’un ilk kaydırılabilir telefonundaki geliştirme çalışmalarının hız kazandığını ve cihazın başlangıçta beklenenden çok daha erken piyasaya çıkabileceğini öne sürdü.

Önceki haberlerde kaydırılabilir telefonun 2028’in başında piyasaya sürülmesinin planlandığı belirtilmişti. Ancak hızlandığı bildirilen geliştirme süreci sayesinde cihaz 2027 gibi erken bir tarihte gelebilir.

Bununla birlikte bilgiler henüz doğrulanmış değil. Samsung’un planları değişebileceği gibi ürünler farklı nedenlerle ertelenebilir veya tamamen iptal edilebilir.

SAMSUNG DISPLAY’IN RULOLANABİLİR OLED PANELİNİ KULLANABİLİR

Kaydırılabilir Galaxy telefonun Samsung Display tarafından geliştirilen rulolanabilir OLED paneli kullanması bekleniyor.

Samsung Display son birkaç yılda Flex Hybrid ve Rollable Flex dahil olmak üzere çeşitli kaydırılabilir ve rulolanabilir ekran konseptleri sergiledi.

Bu cihazların arkasındaki fikir, genişleyebilen ekran sayesinde bir akıllı telefonu tam teşekküllü bir tablete dönüştürmek. (Kaynak: SamMobile)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Haluk Levent'in üzerinden 4 telefon çıktı! Şifrelerini vermediHaluk Levent'in üzerinden 4 telefon çıktı! Şifrelerini vermedi
Uzman isim günlük içilmesi gereken su miktarını açıkladıUzman isim günlük içilmesi gereken su miktarını açıkladı

Anahtar Kelimeler:
Samsung
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Haluk Levent'in asistanıyla mesajlaşmaları çıktı: 'Bana ağlayarak mesaj at'

Haluk Levent'in asistanıyla mesajlaşmaları çıktı: 'Bana ağlayarak mesaj at'

Dünyaca ünlü turizm merkezinde can pazarı! Çok sayıda kişi feci şekilde öldü...

Dünyaca ünlü turizm merkezinde can pazarı! Çok sayıda kişi feci şekilde öldü...

Beşiktaş'ta Mohamed Salah bombası! Menajeri İstanbul'da

Beşiktaş'ta Mohamed Salah bombası! Menajeri İstanbul'da

Oğuzhan Uğur'dan Haluk Levent açıklaması! Dikkat çeken sözler

Oğuzhan Uğur'dan Haluk Levent açıklaması! Dikkat çeken sözler

Emekli maaşını, tazminatı etkiliyor: Maaş ödemesinde çifte ceza

Emekli maaşını, tazminatı etkiliyor: Maaş ödemesinde çifte ceza

'Önceden ihtiyacı olmasa da alırdı' Fiyat düştü ama beklenen olmadı

'Önceden ihtiyacı olmasa da alırdı' Fiyat düştü ama beklenen olmadı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.