HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Haluk Levent'in üzerinden 4 telefon çıktı! Şifrelerini vermedi

Ünlü şarkıcı ve AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent'in gözaltına alınmasının ardından yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Levent'in yakalandığı sırada üzerinden 4 telefon çıktığı ve bu telefonların şifrelerini polislere vermediği belirlendi. Öte yandan Levent'in kaçış rotasıyla ilgili de yeni bilgilere ulaşıldı.

Haluk Levent'in üzerinden 4 telefon çıktı! Şifrelerini vermedi

"Dernekler kanununa muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan AHBAP Derneği'nin Başkanı Haluk Levent'in, gözaltına alındığı sırada üzerinden çıkan 4 ayrı cep telefonunun şifresini polise vermediği öğrenildi.

Haluk Levent in üzerinden 4 telefon çıktı! Şifrelerini vermedi 1

ŞİFRELERİ VERMEDİ

Alınan bilgiye göre, Haluk Levent'in 2017'de kurduğu sivil toplum kuruluşu AHBAP Derneği'nde usulsüzlük yapıldığı iddiası üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Dün Bursa'da gözaltına alınan ve İstanbul'a getirilen Haluk Levent'in, çantasında bulunan 4 cep telefonunun şifresini polise vermediği öğrenildi.

KAÇIŞ ROTASI MI?

Gözaltına alınmadan önce kaçış rotası çizdiği ve Almanya'ya gitmek üzere 10 Temmuz Cuma günü saat 19.10'a Düsseldorf'a, aynı gün akşam 21.55'e ise Hannover'e uçuş bileti aldığı ortaya çıkan Haluk Levent'in, gerekçe göstermeden şifrelerini paylaşmadığı belirtildi.

Haluk Levent in üzerinden 4 telefon çıktı! Şifrelerini vermedi 2

POLİS, KIRMAYA ÇALIŞIYOR

Hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını öğrenince karayolu ile İzmir'e hareket ettiği anlaşılan Haluk Levent'in, buradan da deniz yolu üzerinde ülkeden kaçmayı hedeflediği iddia edilirken, polisin, telefon şifrelerini kırmak için çalıştığı öğrenildi.

EN SON O İFADE VERECEK

Bugün emniyette ifade vermesi beklenmeyen Haluk Levent'in, soruşturma kapsamında önce diğer gözaltındaki şüphelilerin ifadelerinin alınacağı, Levent'in en son ifade vermesi bekleniyor.

Haluk Levent in üzerinden 4 telefon çıktı! Şifrelerini vermedi 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uzman isim günlük içilmesi gereken su miktarını açıkladıUzman isim günlük içilmesi gereken su miktarını açıkladı
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ara karar! Aleyna Kalaycıoğlu sinir krizi geçirdiKubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ara karar! Aleyna Kalaycıoğlu sinir krizi geçirdi

Anahtar Kelimeler:
Haluk Levent şifre telefon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Haluk Levent'in asistanıyla mesajlaşmaları çıktı: 'Bana ağlayarak mesaj at'

Haluk Levent'in asistanıyla mesajlaşmaları çıktı: 'Bana ağlayarak mesaj at'

Dünyaca ünlü turizm merkezinde can pazarı! Çok sayıda kişi feci şekilde öldü...

Dünyaca ünlü turizm merkezinde can pazarı! Çok sayıda kişi feci şekilde öldü...

Beşiktaş'ta Mohamed Salah bombası! Menajeri İstanbul'da

Beşiktaş'ta Mohamed Salah bombası! Menajeri İstanbul'da

Oğuzhan Uğur'dan Haluk Levent açıklaması! Dikkat çeken sözler

Oğuzhan Uğur'dan Haluk Levent açıklaması! Dikkat çeken sözler

Emekli maaşını, tazminatı etkiliyor: Maaş ödemesinde çifte ceza

Emekli maaşını, tazminatı etkiliyor: Maaş ödemesinde çifte ceza

'Önceden ihtiyacı olmasa da alırdı' Fiyat düştü ama beklenen olmadı

'Önceden ihtiyacı olmasa da alırdı' Fiyat düştü ama beklenen olmadı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.