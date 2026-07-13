Haluk Levent'in üzerinden 4 telefon çıktı! Şifrelerini vermedi

"Dernekler kanununa muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan AHBAP Derneği'nin Başkanı Haluk Levent'in, gözaltına alındığı sırada üzerinden çıkan 4 ayrı cep telefonunun şifresini polise vermediği öğrenildi.

ŞİFRELERİ VERMEDİ

Alınan bilgiye göre, Haluk Levent'in 2017'de kurduğu sivil toplum kuruluşu AHBAP Derneği'nde usulsüzlük yapıldığı iddiası üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Dün Bursa'da gözaltına alınan ve İstanbul'a getirilen Haluk Levent'in, çantasında bulunan 4 cep telefonunun şifresini polise vermediği öğrenildi.

KAÇIŞ ROTASI MI?

Gözaltına alınmadan önce kaçış rotası çizdiği ve Almanya'ya gitmek üzere 10 Temmuz Cuma günü saat 19.10'a Düsseldorf'a, aynı gün akşam 21.55'e ise Hannover'e uçuş bileti aldığı ortaya çıkan Haluk Levent'in, gerekçe göstermeden şifrelerini paylaşmadığı belirtildi.

POLİS, KIRMAYA ÇALIŞIYOR

Hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını öğrenince karayolu ile İzmir'e hareket ettiği anlaşılan Haluk Levent'in, buradan da deniz yolu üzerinde ülkeden kaçmayı hedeflediği iddia edilirken, polisin, telefon şifrelerini kırmak için çalıştığı öğrenildi.

EN SON O İFADE VERECEK

Bugün emniyette ifade vermesi beklenmeyen Haluk Levent'in, soruşturma kapsamında önce diğer gözaltındaki şüphelilerin ifadelerinin alınacağı, Levent'in en son ifade vermesi bekleniyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır