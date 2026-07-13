AHBAP soruşturmasında tüm isimler ortaya çıktı! Haluk Levent’le birlikte kimler gözaltına alındı?

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Aralarında ünlü sanatçı Haluk Levent'in de bulunduğu şüphelilerin hukuki durumları netleşirken; firari, tutuklu ve gözaltındaki isimlerin tam listesi ortaya çıktı. Elde edilen son bilgilere göre, soruşturma kapsamında mercek altına alınan yirmi altı kişinin mevcut hukuki durumu tek tek raporlandı.

Haluk Levent’in asistanı olarak bilinen Yeliz Kaya'nın tutuklu olduğu öğrenildi. Öte yandan soruşturma listesinde yer alan ve gözaltı kararı verilen avukat Ece Güner'in şu an için il dışında olduğu tespit edilirken, Güner sosyal medya hesabından “Haluk Levent’in avukatlığını yapmadım” açıklaması yaptı.

Bu kapsamda Alper Çelik, Müge Sözen Küçük, Ali Barış Kaya ve Banu Eren emniyet kayıtlarına firari olarak geçerken, Buse Vurucu'nun ise yurt dışında olduğu saptandı.

ÜNLÜ AVUKAT ECE GÜNER DE GÖZALTI LİSTESİNDE YER ALDI

Para transfer edilen isimler arasında avukat Ece Güner'in de olduğu kaydedildi. Güner, Haluk Levent'in kendisini arayarak paraya çok sıkıştığını söylediğini, bunun üzerine bağış yaptığını ifade etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Güner, Ahbap Derneğinin veya Haluk Levent’in hiçbir zaman avukatı olmadığını ifade ederek "Yıllardır on binlerce vatandaş gibi Ahbap’a onlarca bağış yaptım. İnsanlar ameliyat ettirdim, depremde en büyük bağışlardan birini yaptım! Bu kayıtlarda var, hatta o dönem açıklandı bile" dedi.

İşte operasyonda adı geçen tüm isimler:

• Haluk Levent – Gözaltında

• Zafer Yay – Gözaltında

• Emrah Gödenler – Gözaltında

• Şehmus Baştuğ – Gözaltında

• Halil Bostancı – Gözaltında

• Mehmet Ulu – Gözaltında

• Sevda Kurt – Gözaltında

• Yasin Meydaneri – Gözaltında

• Recep Sancak – Gözaltında

• Abdülcevat Özkan – Gözaltında

• Kemal Ötünç – Gözaltında

• Nurdan Eriş – Gözaltında

• Gülşen Öztürk – Gözaltında

• Erhan Dökmeci – Gözaltında

• Merve Yılman – Gözaltında

• Yusuf Can Ertit – Gözaltında

• Tuğba Serbest Bıçak – Gözaltında

• İlker Çetin – Gözaltında

• Esin Önder Çağlayan – Gözaltında

• Yeliz Kaya – Tutuklu

• Ece Güner – İl dışında

• Alper Çelik – Firari

• Müge Sözen Küçük – Firari

• Ali Barış Kaya – Firari

• Banu Eren – Firari

• Buse Vurucu – Yurt dışında