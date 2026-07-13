HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

AHBAP soruşturmasında tüm isimler ortaya çıktı! Haluk Levent’le birlikte kimler gözaltına alındı?

Haluk Levent'in gözaltına alındığı AHBAP soruşturmasında adı geçen 26 şüphelinin olduğu ortaya çıktı. Dosyada gözaltındaki, tutuklu, firari ve yurt dışında olduğu belirlenen isimlerin kimler olduğu da öğrenildi. İşte dosyada yer alan tüm isimler…

AHBAP soruşturmasında tüm isimler ortaya çıktı! Haluk Levent’le birlikte kimler gözaltına alındı?

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Aralarında ünlü sanatçı Haluk Levent'in de bulunduğu şüphelilerin hukuki durumları netleşirken; firari, tutuklu ve gözaltındaki isimlerin tam listesi ortaya çıktı. Elde edilen son bilgilere göre, soruşturma kapsamında mercek altına alınan yirmi altı kişinin mevcut hukuki durumu tek tek raporlandı.

Haluk Levent’in asistanı olarak bilinen Yeliz Kaya'nın tutuklu olduğu öğrenildi. Öte yandan soruşturma listesinde yer alan ve gözaltı kararı verilen avukat Ece Güner'in şu an için il dışında olduğu tespit edilirken, Güner sosyal medya hesabından “Haluk Levent’in avukatlığını yapmadım” açıklaması yaptı.

AHBAP soruşturmasında tüm isimler ortaya çıktı! Haluk Levent’le birlikte kimler gözaltına alındı? 1

Bu kapsamda Alper Çelik, Müge Sözen Küçük, Ali Barış Kaya ve Banu Eren emniyet kayıtlarına firari olarak geçerken, Buse Vurucu'nun ise yurt dışında olduğu saptandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Haluk Levent'in asistanıyla mesajlaşmaları çıktı: 'Bana ağlayarak mesaj at' Haluk Levent'in asistanıyla mesajlaşmaları çıktı: 'Bana ağlayarak mesaj at'

ÜNLÜ AVUKAT ECE GÜNER DE GÖZALTI LİSTESİNDE YER ALDI

Para transfer edilen isimler arasında avukat Ece Güner'in de olduğu kaydedildi. Güner, Haluk Levent'in kendisini arayarak paraya çok sıkıştığını söylediğini, bunun üzerine bağış yaptığını ifade etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Güner, Ahbap Derneğinin veya Haluk Levent’in hiçbir zaman avukatı olmadığını ifade ederek "Yıllardır on binlerce vatandaş gibi Ahbap’a onlarca bağış yaptım. İnsanlar ameliyat ettirdim, depremde en büyük bağışlardan birini yaptım! Bu kayıtlarda var, hatta o dönem açıklandı bile" dedi.

AHBAP soruşturmasında tüm isimler ortaya çıktı! Haluk Levent’le birlikte kimler gözaltına alındı? 2

İşte operasyonda adı geçen tüm isimler:

• Haluk Levent – Gözaltında

• Zafer Yay – Gözaltında

• Emrah Gödenler – Gözaltında

• Şehmus Baştuğ – Gözaltında

• Halil Bostancı – Gözaltında

• Mehmet Ulu – Gözaltında

• Sevda Kurt – Gözaltında

• Yasin Meydaneri – Gözaltında

• Recep Sancak – Gözaltında

• Abdülcevat Özkan – Gözaltında

• Kemal Ötünç – Gözaltında

• Nurdan Eriş – Gözaltında

• Gülşen Öztürk – Gözaltında

• Erhan Dökmeci – Gözaltında

• Merve Yılman – Gözaltında

• Yusuf Can Ertit – Gözaltında

• Tuğba Serbest Bıçak – Gözaltında

• İlker Çetin – Gözaltında

• Esin Önder Çağlayan – Gözaltında

• Yeliz Kaya – Tutuklu

• Ece Güner – İl dışında

• Alper Çelik – Firari

• Müge Sözen Küçük – Firari

• Ali Barış Kaya – Firari

• Banu Eren – Firari

• Buse Vurucu – Yurt dışında

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Gürlek'in eşine suikast planı! CİMER ihbarıyla çökertildilerBakan Gürlek'in eşine suikast planı! CİMER ihbarıyla çökertildiler
Tayland'da 'bar' faciası! Cesetleri tek tek çıkardılarTayland'da 'bar' faciası! Cesetleri tek tek çıkardılar

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Haluk Levent Ahbap Derneği ahbap liste
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünyaca ünlü turizm merkezinde can pazarı! Çok sayıda kişi feci şekilde öldü...

Dünyaca ünlü turizm merkezinde can pazarı! Çok sayıda kişi feci şekilde öldü...

AHBAP kefil yapılmış! Haluk Levent'in milyonlarca liralık senet trafiği

AHBAP kefil yapılmış! Haluk Levent'in milyonlarca liralık senet trafiği

Galatasaray'ın ilk transferi Premier Lig'den! İmza artık an meselesi

Galatasaray'ın ilk transferi Premier Lig'den! İmza artık an meselesi

Plajda kızlarıyla oynadı! "Kenan İmirzalıoğlu'nun 3 prensesi!"

Plajda kızlarıyla oynadı! "Kenan İmirzalıoğlu'nun 3 prensesi!"

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor! 11 Temmuz ŞOK kataloğu

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor! 11 Temmuz ŞOK kataloğu

Dünyaca ünlü e-ticaret platformu halka arza hazırlanıyor

Dünyaca ünlü e-ticaret platformu halka arza hazırlanıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.