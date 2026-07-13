Özgür Özel cephesinden Erdal Beşikçioğlu'na tepki: "Çok yanlış yapıyor"

CHP'de mutlak butlan tartışmalarının ardından parti içindeki görüş ayrılıkları gündemdeki yerini korurken, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun açıklamaları yeni bir polemiğe yol açtı. CHP Milletvekili Umut Akdoğan, canlı yayında Beşikçioğlu'nun "tarafsızım" mesajına sert tepki göstererek dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

CHP’de milletvekilleri, il başkanları, delegeler ve belediye başkanları arasında "Özgür Özel destekçileri" ile "Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri" şeklinde bir saflaşma yaşandığı öne sürülürken, tartışmalara Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun adı da son dönemlerde tartışmalara neden oldu.

CHP'deki genel dengelerde seçmen, milletvekili ve belediye başkanı desteğinin ağırlıklı olarak Genel Başkan Özgür Özel'den yana olduğu belirtilirken, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun bu süreçte Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana saf tuttuğu öne sürüldü. Ayrıca Beşikçioğlu'nun, Özgür Özel'in tavsiyesi üzerine işe aldığı belirtilen bir danışmanının görevine son verdiği iddia edildi.

Beşikçioğlu, kendisini bir tercih yapmak zorunda bırakanlara da tepki göstererek “Bana ‘Anneni mi seviyorsun, babanı mı?’ diye soruyorlar. Benim cevabım ise ‘Ben ailemi seviyorum’ oluyor. Dolayısıyla bu sürecin içerisinde yaşanacaklarda ben de diğer belediye başkanları gibi takipteyim. İşimi yapmaya, hizmet etmeye çalışıyorum. Bu iddiaların hiçbiri doğru değil, kimsenin tarafında değilim” şeklinde konuşmuştu.

"ÇOK YANLIŞ YAPIYOR"

Konuya ilişkin ONLAR TV yayınına katılan CHP Milletvekili Umut Akdoğan, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun tutumunu eleştirdi. Beşikçioğlu'nun yanlış bir yol izlediğini savunan Akdoğan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Erdal Bey ile birbirimizi çok severiz. Yan yana gelemedik ama şunu söyleyebilirim; Çok yanlış yapıyor. Hele bir sanatçı böyle bir durumda böyle yapmamalı. Erdal bey sanatçı, sanatçıların politik kimliği olmasına gerek yok. Böyle bir durumda tarafı olması gerekli değil zorunludur. Ne demek 'bilmiyorum' Sen çok iyi biliyorsun..."