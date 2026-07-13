HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Özgür Özel cephesinden Erdal Beşikçioğlu'na tepki: "Çok yanlış yapıyor"

CHP’den Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından ihraç edilen Milletvekili Umut Akdoğan, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun parti içindeki tartışmalara ilişkin tutumunu sert sözlerle eleştirdi. Akdoğan, "Çok yanlış yapıyor. Böyle bir durumda taraf olmak zorunludur" dedi.

Özgür Özel cephesinden Erdal Beşikçioğlu'na tepki: "Çok yanlış yapıyor"

CHP'de mutlak butlan tartışmalarının ardından parti içindeki görüş ayrılıkları gündemdeki yerini korurken, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun açıklamaları yeni bir polemiğe yol açtı. CHP Milletvekili Umut Akdoğan, canlı yayında Beşikçioğlu'nun "tarafsızım" mesajına sert tepki göstererek dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

CHP’de milletvekilleri, il başkanları, delegeler ve belediye başkanları arasında "Özgür Özel destekçileri" ile "Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri" şeklinde bir saflaşma yaşandığı öne sürülürken, tartışmalara Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun adı da son dönemlerde tartışmalara neden oldu.

CHP'deki genel dengelerde seçmen, milletvekili ve belediye başkanı desteğinin ağırlıklı olarak Genel Başkan Özgür Özel'den yana olduğu belirtilirken, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun bu süreçte Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana saf tuttuğu öne sürüldü. Ayrıca Beşikçioğlu'nun, Özgür Özel'in tavsiyesi üzerine işe aldığı belirtilen bir danışmanının görevine son verdiği iddia edildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kılıçdaroğlu'nu seçtiği iddia edilen Erdal Beşikçioğlu’ndan açıklama geldi Kılıçdaroğlu'nu seçtiği iddia edilen Erdal Beşikçioğlu’ndan açıklama geldi
Erdal Beşikçioğlu tarafını seçti iddiası: Kılıçdaroğlu mu, Özgür Özel mi? Erdal Beşikçioğlu tarafını seçti iddiası: Kılıçdaroğlu mu, Özgür Özel mi?

Beşikçioğlu, kendisini bir tercih yapmak zorunda bırakanlara da tepki göstererek “Bana ‘Anneni mi seviyorsun, babanı mı?’ diye soruyorlar. Benim cevabım ise ‘Ben ailemi seviyorum’ oluyor. Dolayısıyla bu sürecin içerisinde yaşanacaklarda ben de diğer belediye başkanları gibi takipteyim. İşimi yapmaya, hizmet etmeye çalışıyorum. Bu iddiaların hiçbiri doğru değil, kimsenin tarafında değilim” şeklinde konuşmuştu.

Özgür Özel cephesinden Erdal Beşikçioğlu na tepki: "Çok yanlış yapıyor" 1

"ÇOK YANLIŞ YAPIYOR"

Konuya ilişkin ONLAR TV yayınına katılan CHP Milletvekili Umut Akdoğan, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun tutumunu eleştirdi. Beşikçioğlu'nun yanlış bir yol izlediğini savunan Akdoğan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Erdal Bey ile birbirimizi çok severiz. Yan yana gelemedik ama şunu söyleyebilirim; Çok yanlış yapıyor. Hele bir sanatçı böyle bir durumda böyle yapmamalı. Erdal bey sanatçı, sanatçıların politik kimliği olmasına gerek yok. Böyle bir durumda tarafı olması gerekli değil zorunludur. Ne demek 'bilmiyorum' Sen çok iyi biliyorsun..."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
81 ilde dev operasyon! 968 şüpheli için harekete geçildi81 ilde dev operasyon! 968 şüpheli için harekete geçildi
Bakan Gürlek'in eşine suikast planı! CİMER ihbarıyla çökertildilerBakan Gürlek'in eşine suikast planı! CİMER ihbarıyla çökertildiler

Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel Erdal Beşikçioğlu CHP
En Çok Okunan Haberler
Dünyaca ünlü turizm merkezinde can pazarı! Çok sayıda kişi feci şekilde öldü...

Dünyaca ünlü turizm merkezinde can pazarı! Çok sayıda kişi feci şekilde öldü...

AHBAP kefil yapılmış! Haluk Levent'in milyonlarca liralık senet trafiği

AHBAP kefil yapılmış! Haluk Levent'in milyonlarca liralık senet trafiği

Galatasaray'ın ilk transferi Premier Lig'den! İmza artık an meselesi

Galatasaray'ın ilk transferi Premier Lig'den! İmza artık an meselesi

Plajda kızlarıyla oynadı! "Kenan İmirzalıoğlu'nun 3 prensesi!"

Plajda kızlarıyla oynadı! "Kenan İmirzalıoğlu'nun 3 prensesi!"

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor! 11 Temmuz ŞOK kataloğu

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor! 11 Temmuz ŞOK kataloğu

Dünyaca ünlü e-ticaret platformu halka arza hazırlanıyor

Dünyaca ünlü e-ticaret platformu halka arza hazırlanıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.