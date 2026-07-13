Haluk Levent hakkında çok konuşulacak iddia: "Veysel Şahin ile ortaklığı varmış"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Ahbap Derneği’nin faaliyetleri ve yürütülen siber/mali süreçlerle ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Dün dernek başkanı Haluk Levent hakkında gözaltı kararı verilirken, bu haber gündemin en önemli başlıklarından biri olarak öne çıktı.

BURSA'DA GÖZALTINA ALINDI

Levent; 'dernekler kanununa muhalefet', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'örgüt üyeliği' gerekçeleriyle Bursa'da gözaltına alındı.

990 MİLYON LİRALIK BAHİS

Ayrıca Levent’in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı ve 390 milyon lira kaybettiği belirtildi. Ayrıca Ahbap Derneği'nin hesabından asistanı Yeliz Kaya hesabına 120 milyon lira para aktarıldığı tespit edildi.

ÇOK KONUŞULACAK İDDİA: "VEYSEL ŞAHİN İLE ORTAKLIĞI VARMIŞ"

Bahis konusuyla ilgili olarak çok konuşulacak bir iddia da gündeme geldi. Gazeteci Sinan Burhan, TV100'de katıldığı bir programda, Haluk Levent ile bahis baronu Veysel Şahin'in ortak olduğunu öne sürdü. Burhan, Haluk Levent'in de bahis şirketi olduğunu ve ünlü bir isimle de ortak olduğunu da iddia etti.

"KENDİ BAHİS ŞİRKETİ DE VARMIŞ VE ÜNLÜ BİR İSİMLE DE ORTAKMIŞ"

Burhan, "Haluk Levent'in, Veysel Şahin ismindeki bir bahisçiyle ortaklığı varmış. Ayrıca bana gelen bilgiye göre kendi bahis şirketi de varmış ve ünlü bir isimle de ortakmış" dedi.