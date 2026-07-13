Üç yıllık sessizlik bozuluyor! Samsung'dan sürpriz cihaz

SmartTag 2’nin piyasaya çıkışından üç yıl sonra Samsung’un yeni takip cihazı Galaxy S26 FE ile birlikte gelebilir.

SMARTTAG 3 HAKKINDA HANGİ BİLGİLER VAR?

Güvenilir sızıntı kaynağı Roland Quandt, SmartTag 2’nin halefi olacak bir modelin yakında gelebileceğine işaret etti. Yeni cihazın SmartTag 3 olarak adlandırılabileceği belirtiliyor.

Ancak iddia ayrıntı açısından sınırlı ve henüz doğrulanmış değil. Yeni modelin SmartTag 2’nin bazı eksiklerini giderme ihtimali bulunsa da cihaz hakkında başka ayrıntı paylaşılmadı.

GALAXY S26 FE NE ZAMAN PİYASAYA ÇIKACAK?

SmartTag 3’ün Galaxy S26 FE ile birlikte tanıtılabileceği öne sürülse de telefonun piyasaya çıkış tarihi konusunda farklı iddialar bulunuyor.

Bazı kaynaklar Galaxy S26 FE’nin, Samsung’un çok sayıda yeni cihaz tanıtmasının beklendiği 22 Temmuz’daki Londra Galaxy Unpacked etkinliğinde gelebileceğini ileri sürüyor.

Diğer iddialar ise cihazın eylül ile ekim ayları arasında piyasaya çıkabileceğine işaret ediyor. Bu dönem, Samsung’un Galaxy S25 FE gibi FE modellerini geleneksel olarak piyasaya sürdüğü zaman aralığı. Bu yüzden eylül-ekim ayları ihtimali daha ağrı basıyor. (Kaynak: notebookcheck.net)