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Şenpiliç'ten yeni marka: Doyfarm

Türkiye’nin köklü ve lider piliç üreticisi Şenpiliç, pratik ürünlerini artık yeni markası Doyfarm ile tüketicilere sunuyor.

Şenpiliç'ten yeni marka: Doyfarm

25 milyon ABD dolarlık yatırımla yenilenen Şenpiliç’in ileri işlenmiş üretim tesisleri, aylık üretim kapasitesini 1.230 tondan 3.500 tona yükselterek, yepyeni bir kimlikle buluştu. Bu güçlü dönüşümün ardından Doyfarm, genç ve dinamik marka kimliği, yenilenen ambalaj tasarımı ve iletişim diliyle pazarda güçlü bir oyuncu olmaya aday.

Doyfarm ürün portföyü; çıtır piliç ürünleri, döner, köfte gibi hızlı hazırlanabilen pratik alternatiflerinin yanı sıra sosis, sucuk, jambon ve salam gibi şarküteri ürünlerinden oluşuyor. Doyfarm, uzun vadede ürün protföyünü geliştirip sadece Piliç değil bir ‘Gıda Markası’ olmayı hedefliyor.

Doyfarm, güven, kalite ve gerçek lezzet odağıyla geniş ürün gamını sofralara taşımayı hedefliyor.

Türkiye’de ve dünyada değişen yaşam alışkanlıkları ve hızlanan şehir hayatı, hazır ve pratik gıda ürünlerine olan talebi artırırken tüketiciler yalnızca lezzet değil; hijyen, izlenebilirlik ve kalite standartları konusunda da güçlü bir marka güvencesi arıyor.

Doyfarm, bu beklentilere yanıt vermek üzere geliştirdiği ürünlerini modern üretim tesislerinde özenle hazırlayarak katma değerli alternatiflere dönüştürüyor. Geleneksel tatlardan ilham alan ve güncel tüketim alışkanlıklarına uyum sağlayan ürünler, günlük hayatın temposuna eşlik eden pratik çözümler sunuyor. Markanın temel yaklaşımı, “gerçek lezzeti” güvenle sofralara taşımak.

#işbirliği

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Anahtar Kelimeler:
gıda
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