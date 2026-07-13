"Sahtekarlar" demişti! Devlet Bahçeli'nin Haluk Levent sözleri yeniden gündem oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap derneğine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Dernek Başkanı Haluk Levent hakkında "Dernekler kanununa muhalefet", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Örgüt üyeliği" suçlarından dün gözaltı kararı verilmişti.

Bu haber kamuoyunda adeta bomba etkisi yarattı. Levent hakkında son günlerde çıkan haberlerin ardından yaşanan gelişme ise MHP lideri Devlet Bahçeli'nin asrın felaketini yaşadığımız dönemlerde yaptığı bir konuşmayı yeniden gündeme getirdi.

"İTİBAR EDİLMEMESİ GEREKEN BİR YANLIŞTIR"

Bahçeli asrın felaketini yaşadığımız dönemlerde yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:



"Devleti bir kenara itip ahbap çavuş ilişkileriyle yardım toplanması, bu kapsamda paralel bir hat kurulması devletin inandırıcılığını bir nevi gölgelemektir. Bizim nazarlarımızda itibar edilmemesi gereken bir yanlıştır.

Hatay'ın Antakya ilçesinde baraj patladığını iddia edip kurgulanmış yalanı sosyal medyadan servis ederek korkuya paniğe ve can kayıplarına neden olanlar afet bölgesinde neyin peşindedir.

"BU SAHTEKARLARIN TÜRK TELEVİZYONLARINDA ARTIK YER ALMAMASI LAZIMDIR"

Devletin yapamadığı, yetişemediği ne vardır da ahbapçılar ve babalacılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır. Bu sahtekarların Türk televizyonlarında artık yer alamaması lazımdır. Devleti acz gösterircesine sosyal medyaya üşüşenler bindikleri dalı kestiklerini ne zaman anlayacaktır?"

SUÇLAMALAR: 'DERNEK KANUNUNA MUHALEFET', 'SUÇTAN KAYNAKLANAN MAL VARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA', 'ÖRGÜT ÜYELİĞİ'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap derneğine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Dernek Başkanı Haluk Levent hakkında "Dernekler kanununa muhalefet", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Örgüt üyeliği" suçlarından dün gözaltı kararı verilmişti.