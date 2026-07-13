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Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ara karar! Aleyna Kalaycıoğlu sinir krizi geçirdi

19 Mart'ta yaşanan olayda futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetmiş, Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu tutuklanmıştı. Bugün bir kez daha hakim karşısına çıkan ikili tahliyesini istedi. Mahkeme tutukluluğun devamı kararı verirken Aleyna Kalaycıoğlu sinir krizi geçirdi.

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ara karar! Aleyna Kalaycıoğlu sinir krizi geçirdi
Ufuk Dağ

Ümraniye Tatlısu Mahallesinde 19 Mart Perşembe günü silahlı saldırıda meydana gelen olayda, Rapçi Vahap Canbay bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile tekrar barışmak için araya ortak arkadaşları olan Kubilay Kaan Kundakçı'yı sokmuştu. Kundakçı Aleyna ile görüşüp ikilinin barışması için aracı olmuştu. Kundakçı ve Canbay ikilisi konuşmak için olay yerine gelip araç içerisinde bekledikleri sırada yanlarına yanaşan bir kişi araca doğru ateş etmişti. Açılan ateşte Kaan Kundakçı ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ara karar! Aleyna Kalaycıoğlu sinir krizi geçirdi 1

DAVADA 2. DURUŞMA

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görülen davanın 2. celsesinde sanıkların savunmaları dinlendi.

"SİZİ BİR DAHA BURADA GÖRMEYECEĞİM"

Duruşmada söz verilen tanık Yalçınay Yıldız, "Aleyna ile arkadaştık. Canbay ile ikisinin prodüktörüydüm. Olay günü stüdyonun kapısına geldik. Stüdyonun kapısına çıktım. Temizlikçi abla içeri almadı temizlik yaptığı için. Aleyna'nın köpeğini görünce Aleyna'nın birazdan geleceğini düşünüp biraz bekleyelim dedim. Biraz bekledik, amacımız onları barıştırmaktı. İyi bir şeye vesile olmak istedik. Biraz zaman geçti, çakarlı araç yaklaştı. Araçtan inen beyaz giyimli kişi yanaştı arabanın camına vurdu. Canbay'ın omzunu tutup "Ne bekliyorsunuz burada, sizi bir daha burada görmeyeceğim" dedi. Silahın kabzasıyla Canbay'a vurmaya çalıştı.

"KUBİLAY BAĞIRMAYA BAŞLADI"

O esnada silah sesi duyduk. Ne olduğunu anlayamadık. Silah patladıktan sonra Kubilay bağırmaya başladı. Canbay bir yandan eliyle bizi korumaya çalışıyordu. Canbay silahı eliyle tutmadı ama dirseğiyle itmeye çalıştı kendini korumak için. Alaattin aracına geri giderken yanındakilere sessizce 'silah patladı' dedi.

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ara karar! Aleyna Kalaycıoğlu sinir krizi geçirdi 2

KALAYCIOĞLU TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Tutuklu sanık Aleyna Kalaycıoğlu şu ifadeleri kullandı, "Verilen ifadelerde aleyhime karşı bir beyan bulunmamaktadır. Yaşanan olaydan dolayı çok üzgünüm. Ne Alaattin bir insanı durduk yere öldürecek kadar cahil ne de ben böyle bir şey yaptıracak biriyim. 17 yaşımdan beri çalışıp aileme bakıyorum. Ben bu olayın mağduruyken buralarda yargılanmak beni aşırı yıpratmakta o yüzden tahliyemi talep ediyorum."

"KONTROLÜM DIŞINDA GERÇEKLEŞTİ"

Sabah'ta yer alan habere göre tutuklu sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu ise, "Çok üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Bu olay benim kontrolüm dışında gerçekleşti. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

MAHKEMEDEN DIŞARI ÇIKARILDILAR

Zuhal Kalaycıoğlu savunma yaparken Kubilay Kaan Kundakçı'nın ailesiyle sözlü tartışma yaşadı. Zuhal Kadayıfçıoğlu, 'kızımı bana verin' demesi üzerine anne ve baba Kundakçı 'benim oğlum ne olacak? Benim oğlumu kim getirecek' dedi. Mahkeme başkanı anne ve baba Kundakçı ile Zuhal Kalaycıoğlu'nu duruşma salonundan çıkardı.

TUTUKLULUĞUN DEVAMI KARARI

Tanıkların dinlenmelerinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, bilirkişi raporunun beklenmesine, adli kontrol tedbirlerinin devamına, Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, 7 Ekim tarihine karar için ertelendi. Karar sonrası Aleyna Kalaycıoğlu sinir krizi geçirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Kalaycıoğlu Kubilay Kaan Kundakçı
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