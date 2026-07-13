Uzman isim günlük içilmesi gereken su miktarını açıkladı

Sıcak havaların etkisini artırdığı yaz aylarında yeterli sıvı tüketimi büyük önem taşıyor. Baş dönmesi, halsizlik ve yorgunluk gibi sıcak havaya bağlı şikâyetlerin önüne geçmek için su tüketimi tavsiye edilirken, uzmanlar herkes için geçerli tek bir miktar olmadığını vurguluyor.

"HERKESİN 2 LİTRE SU İÇMESİ GEREKMİYOR"

Beslenme uzmanı Dr. Federica Amati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, günlük 2, 3 hatta 4 litre su içilmesi gerektiğine yönelik yaygın inanışın her birey için doğru olmadığını söyledi.

Amati'ye göre genç ve sağlıklı bireylerde susuzluk genellikle ciddi bir sorun oluşturmaz. Ancak yaşlılar ve hastalığı bulunan kişilerde susama hissi zayıflayabildiği için sıvı alımına daha fazla dikkat edilmesi gerekiyor.

Uzman, en güvenilir yöntemin vücudun verdiği susuzluk sinyallerini dinlemek olduğunu belirterek, "Susadığınızda su için, sadece belirli bir litre hedefini tamamlamak için kendinizi zorlamayın." ifadelerini kullandı.

SUYUN BİR KISMI BESİNLERDEN GELİYOR

Dr. Amati, günlük sıvı ihtiyacının yalnızca içilen sudan karşılanmadığını da hatırlattı.

Özellikle taze meyve ve sebzelerin yüksek su içeriği sayesinde vücudun hidrasyonuna önemli katkı sağladığını belirten uzman, dengeli beslenmenin de yeterli sıvı alımının bir parçası olduğunu söyledi.

Uzman, elektrolit veya rehidrasyon tuzu içeren ürünlerin yalnızca uzun süreli yoğun egzersiz yapanlar ya da aşırı terleyen kişiler için gerekli olabileceğini ifade etti.

Bu ürünlerin yüksek miktarda sodyum içerebildiğini belirten Amati, gereksiz kullanımın yüksek tansiyon riskini artırabileceğine dikkat çekti.

FAZLA SU İÇMEK DE RİSKLİ

Nuffield Health uzmanları ise hem yetersiz hem de aşırı su tüketiminin sağlık açısından sakıncalı olabileceğini belirtiyor.

Uzmanlara göre çok fazla su içmek, idrar yoluyla sodyum ve potasyum gibi önemli minerallerin kaybedilmesine neden olabilir. Yetersiz sıvı tüketimi ise bu minerallerin kristalleşerek böbrek taşı oluşumuna zemin hazırlayabilir.

GÜNLÜK SU İHTİYACI KİLOYA GÖRE HESAPLANABİLİR

Uzmanlar, pratik bir hesaplama yöntemi olarak vücut ağırlığının her kilogramı için yaklaşık 35 mililitre su tüketilmesini öneriyor.

Buna göre:

72 kilogram ağırlığındaki bir kişinin günlük yaklaşık 2,5 litre,

85 kilogram ağırlığındaki bir kişinin yaklaşık 3 litre,

100 kilogram ağırlığındaki bir kişinin ise yaklaşık 3,5 litre sıvı alması öneriliyor.