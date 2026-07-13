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'Köyler abisi' çamaşır makinesinde yakalandı! 6 yıldır her yerde aranıyordu

Kütahya'da hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2 ayrı dosyadan kesinleşmiş 6 yıl 5 ay hapis cezası bulunan Yasin K., gizlendiği evde çamaşır makinesinin arkasındaki bölmede yakalandı. 6 yıldır firari olan Yasin K.’nin örgüt içerisinde sözde ‘köyler abisi’ olduğu belirtildi.

'Köyler abisi' çamaşır makinesinde yakalandı! 6 yıldır her yerde aranıyordu

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 2 ayrı dosyadan kesinleşmiş 6 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan, örgüt içerisinde sözde ‘köyler abisi’ olarak faaliyet yürüttüğü belirtilen Yasin K.’nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

APARTMANA GİRİŞ YAPTIĞI TESPİT EDİLDİ

Ekiplerin fiziki ve teknik takip sonucunda, uzun süredir çeşitli adreslerde gizlendiği belirlenen FETÖ hükümlüsü Yasin K.’nin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmana geldiği tespit edildi.

İKİ ODA ARASINDAKİ BÖLÜM DİKKATLERİNİ ÇEKTİ

Ekipler, Yasin K.’nin geldiği eve operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin Yasin K.’nin eşinin kaldığı 2'nci kattaki dairede arama yaptıkları sırada, yatak odası ile banyo arasındaki bölüm dikkatlerini çekti.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNDEN ÇIKTI

Bir dolabın alt kısmında yer alan çamaşır makinesinin arka kısmının boş olduğunu fark eden polis ekipleri, makineyi yerinden çıkardı. Yaklaşık 2 metrekarelik gizli alanda saklanan firari hükümlü yakalandı.

Yapılan incelemede, binanın ön ve arka cephesini gören güvenlik kameralarına ait monitörlerin bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan Yasin K.’nin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
fetö Kütahya
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