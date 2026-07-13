Tanju Özcan'a bir davadan daha beraat kararı!

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘İcbar suretiyle irtikap’ soruşturması kapsamında tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Tanju Özcan, başkanlığı döneminde kentte yaşayan sığınmacılara, belediye tarafından verilen ayni ve nakdi yardımı keserken, su ücretlerine 10 kat zam yapıp, nikah ücretlerinin de 100 bin TL olması yönünde karar aldı. Özcan’ın sığınmacılara yönelik kararları nedeniyle bazı sivil toplum kuruluşları ve bölge halkı tarafından hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

BERAATİNE KARAR VERİLDİ

Yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından Tanju Özcan hakkında, Bolu 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Nefret ve Ayrımcılık' suçundan dava açıldı. Davanın karar duruşması bugün görüldü. Tanju Özcan, esas hakkındaki mütalaanın eksik olduğunu belirterek, "Hazırlanan mütalaa eksik. Suç unsuru oluşturduğu iddia edilen eylemler icra hareketi oluşturmadığından ve yine kendi irademle vazgeçtiğim için suç unsuru oluşmadığı kanaatindeyim. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Mahkeme, Tanju Özcan’ın 'Nefret ve ayrımcılık' suçundan beraatine karar verdi.

Tanju Özcan’ın ‘İcbar suretiyle irtikap’ suçlamasıyla yargılandığı davaya ilişkin tutukluluk hali devam ediyor.

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır