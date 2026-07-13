Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Mehter takımı' çıkışı! "Artık reddi miras yapan bir Türkiye yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

NATO ZİRVESİ

"7-8 Temmuz tarihlerindeki NATO Zirvesi'ni başarıyla gerçekleştirdik. İttifak üyesi 32 Devlet ve Hükümet Başkanı iştirak etti. Sayın Trump dahil liderlerin tamamı davetimize icabet etti.

Ankara tarihi bir zirveye tarihi bir başarıyla ev sahipliği yapmak suretiyle uluslararası görünürlüğünü arttırmıştır. Ankara artık bir dünya şehri olmuştur. Bunun yansımalarını özellikle turizmde göreceğimizi düşünüyorum.

"GÜNDEME GELEBİLMEK İÇİN YAPILAN ELEŞTİRİLERE GÜLÜP GEÇİYORUZ"

Maalesef kendi devlet ve hükümetleri hakkında olumlu tek bir cümle dahi duymaya gelemeyen bir kesim var. Öyle ki Zirve'ye ve Türkiye'nin ev sahipliğine kara çalmak için akla hayale gelmeyecek şeyler yapıyorlar. Onlar adına sadece üzülüyoruz. Hele hele 5 dakikacık bir görüşme için muhataplarına yalvaran zavallıların sırf gündeme gelebilmek için yaptığı eleştirilere sadece gülüp geçiyoruz. Kişinin kendi ülke ve milletine yabancılaşması ve düşmanlaşması kötüdür. Hangi parti, görüşten olursak olalım hepimiz bu devletin vatandaşıyız. Bu milletin ferdiyiz. Türkiye için iyi olan hepimiz için iyidir, faydalıdır.

"ARTIK REDDİ MİRAS YAPAN BİR TÜRKİYE YOK"

Mehter Marşı'ndan rahatsızlık duyanlara şu söylemek istiyorum: İster kabul edin ister kabul etmeyin. Artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. NATO Liderler Zirvesi köklü devlet geleneğimizin tebaruz ettiği bir organizasyondur.