HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Avrupa'da 'Balistik Füze' hamlesi! 10 ülke koalisyon kurdu

Son dönemde gelişen füze teknolojisiyle birlikte ülkeler arasındaki mesafeler artık önemsizleşti. Özellikle kıtalararası balistik füzeler ülkeler arasındaki çatışma risklerini de artırıyor. Bu sebeple de bugün Fransa’nın başkenti Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ev sahipliğinde Anti-Balistik Füze Koalisyonu toplantısı düzenlendi. 10 Avrupa ülkesi, Anti-Balistik Füze Koalisyonu kurduklarını duyurdu.

Avrupa'da 'Balistik Füze' hamlesi! 10 ülke koalisyon kurdu

Toplantının ardından Danimarka, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç, İspanya, İsveç, Ukrayna ve İngiltere liderleri ortak yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu ülkelerin liderlerinin balistik füzelerin oluşturduğu tehdidin ve Avrupa kıtası için savunma kapasitesinin artan öneminin farkında olduğu belirtildi.

Avrupa da Balistik Füze hamlesi! 10 ülke koalisyon kurdu 1

AMAÇ AVRUPA'NIN KORUNMASI

Balistik füzelere karşı yalnızca savunma amaçlı bir koalisyonun kuruluşunun duyurusu yapılan açıklamada, “(Koalisyonun) Anti-balistik kapasite geliştirmek için yılmadan çalışmayı hedefleyen başat projesine desteğimizi bildiriyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Avrupa’nın korunması için kapsamlı ve entegre bir anti-balistik füze savunmasının gerektiği vurgulanırken, bu kapsamda gelecekteki olası füze tehditlerinin caydırıcı olmasının hedeflendiği kaydedildi.

Avrupa da Balistik Füze hamlesi! 10 ülke koalisyon kurdu 2

10 ÜLKE İMZA ATTI

Bu “anti-balistik çözümün” balistik füzelere karşı halihazırda Avrupa’da var olan savunma sistemlerini tamamlayacağına dikkat çekilen açıklamada, ülkelerin savunma endüstrileri, araştırma kapasiteleri ve operasyonel tecrübelerini ortaya koyarak balistik füzelere karşı ortak bir Avrupa kapasitesi inşa etmeyi amaçladıkları vurgulandı.

Açıklamada, koalisyonun uluslararası yükümlülüklerine ve yasal çerçeveye uygun olarak ilk operasyonel kapasitesi için yol haritası oluşturulacağı taahhüt edildi.

Avrupa da Balistik Füze hamlesi! 10 ülke koalisyon kurdu 3

Danimarka, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç, İspanya, İsveç, Ukrayna ve İngiltere’nin koalisyonun kurucu ülkeleri olduğu bildirilen açıklamada, bununla birlikte koalisyonun, aynı hedefleri taşıyan ülkelerin katılımına açık olduğu ifade edildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kütahya’nın sürdürülebilir dönüşümüne katkı sağlayacak sıfır atık hedefleri kamuoyuna ilan edildiKütahya’nın sürdürülebilir dönüşümüne katkı sağlayacak sıfır atık hedefleri kamuoyuna ilan edildi
Görüntüler ortaya çıktı! ABD, deniz dronlarını ilk defa kullandıGörüntüler ortaya çıktı! ABD, deniz dronlarını ilk defa kullandı

Anahtar Kelimeler:
Fransa füze
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Haluk Levent'in asistanıyla mesajlaşmaları çıktı: 'Bana ağlayarak mesaj at'

Haluk Levent'in asistanıyla mesajlaşmaları çıktı: 'Bana ağlayarak mesaj at'

AHBAP soruşturmasında tüm isimler ortaya çıktı! Haluk Levent’le birlikte kimler gözaltına alındı?

AHBAP soruşturmasında tüm isimler ortaya çıktı! Haluk Levent’le birlikte kimler gözaltına alındı?

Beşiktaş'ta Mohamed Salah bombası! Menajeri İstanbul'da

Beşiktaş'ta Mohamed Salah bombası! Menajeri İstanbul'da

Oğuzhan Uğur'dan Haluk Levent açıklaması! Dikkat çeken sözler

Oğuzhan Uğur'dan Haluk Levent açıklaması! Dikkat çeken sözler

Her şeyi başlatan şikayet!

Her şeyi başlatan şikayet!

Telefona gelen mesajla harekete geçti: Faturası 1 milyon TL oldu

Telefona gelen mesajla harekete geçti: Faturası 1 milyon TL oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.