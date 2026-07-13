İnan Kıraç davasında bilirkişi raporu ortaya çıktı: Demans hastalığı vurgusu

tv100'den Sergen Taban'ın haberine göre, 89 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç hakkında devam eden vasilik davasında hazırlanan bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu.

BİLİRKİŞİ RAPORU TAMAMLANDI

Raporda, Kıraç'ın sağlık durumu ve hukuki ehliyetine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelere yer verildi. Raporda, İnan Kıraç'ın akli melekelerinin yetersiz olduğu ve kanuni ehliyete sahip olmadığı kanaatine varıldığı belirtildi. Ayrıca, mahkeme tarafından dinlenmesinin tıbben fayda sağlamayacağı değerlendirmesi yapıldı.

Bilirkişi raporunda, Kıraç'ın sürekli bakım ve desteğe ihtiyaç duyduğu, kendi işlerini görebilecek durumda olmadığı ve demans hastalığı nedeniyle kısıtlılık koşullarını taşıdığı ifade edildi. Öte yandan, başkalarının güvenliği açısından herhangi bir tehdit oluşturmadığı da raporda yer aldı.

Raporda ayrıca, İnan Kıraç'ın demans nedeniyle ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerinin bakım evi koşullarında eksiksiz şekilde sağlandığı, medikal desteğinin düzenli olarak takip edildiği ve evde sağlık hizmetleri kapsamında gerekli tüm tıbbi bakımın sunulduğu belirtildi.

EVDE BAKIMIN TIBBEN YETERLİ OLDUĞU KANAATİ

Bilirkişi heyeti, değerlendirme bölümünde, İnan Kıraç'ın demans hastalığı nedeniyle evde bakım ve tedavisinin tıbben yeterli olduğu kanaatine ulaşıldığını belirterek, hazırlanan raporu mahkemeye sunuldu.

