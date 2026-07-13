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Görüntüler ortaya çıktı! ABD, deniz dronları ile İran'daki tesisi vurdu

ABD ile İran arasındaki çatışmalar yeniden şiddetlendi. ABD güçleri, ilk kez deniz dronlarını sıcak çatışmada kullandı ve Benderabbas'taki bir İran donanma bakım tesisini vurdu.

Görüntüler ortaya çıktı! ABD, deniz dronları ile İran'daki tesisi vurdu

ABD güçler, İran'ın Bender Abbas kentindeki bir İran donanma bakım tesisini vurdu. Çatışmada ABD ordusuna ait deniz dronları ilk kez kullanıldı. O anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.

İRAN: "ABD'YE AİT İHA'YI DÜŞÜRDÜK"

Fars Haber Ajansı, İran ordusundan yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, Bender Abbas'ta ABD'ye ait bir İHA'nın, hava kuvvetlerine bağlı karadan havaya füze sistemi tarafından tespit edilerek vurulup imha edildiği ifade edildi.

Görüntüler ortaya çıktı! ABD, deniz dronları ile İran daki tesisi vurdu 1

Olayla ilgili ABD tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD, deniz dronlarını ilk kez muharebede kullanarak Bender Abbas'taki İran donanmasına ait bakım tesisini hedef aldı.

TRUMP DENİZ ABLUKASININ YENİDEN BAŞLADIĞINI DUYURDU

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik ABD deniz ablukasının yeniden yürürlüğe girdiğini ve boğazdan geçen tüm kargolar için yüzde 20 geçiş ücreti alınacağını açıkladı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hürmüz Boğazı açıktır ve İran olsun ya da olmasın açık kalacaktır." ifadesini kullandı.

Görüntüler ortaya çıktı! ABD, deniz dronları ile İran daki tesisi vurdu 2

Sadece İran gemileri ile İran adına faaliyet gösteren müşterilerin boğaza giriş ve çıkışını engellediklerini vurgulayan Trump, bu uygulamanın "İran ablukası" adıyla yürürlüğe girdiğini kaydetti.

Trump, diğer tüm ülkelerin Hürmüz Boğazı'nı adil ve açık şekilde kullanabileceğini belirterek, "ABD, bundan böyle 'Hürmüz Boğazı'nın Koruyucusu' olarak bilinecektir." ifadelerini kullandı.

Görüntüler ortaya çıktı! ABD, deniz dronları ile İran daki tesisi vurdu 3
Bölgede güvenliğin sağlanmasının maliyetine dikkati çeken Trump, "Dünyanın son derece istikrarsız bu bölgesinde güvenlik ve emniyetin sağlanması için gerekli tüm masraflar kapsamında, boğazdan geçen tüm kargolardan yüzde 20 oranında geçiş ücreti alınacaktır." dedi.

Trump, uygulamanın derhal yürürlüğe gireceğini bildirdi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran ABD Amerika Birleşik Devletleri
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