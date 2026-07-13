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Evinizin havasını değiştirecek büyük DYSON fan indirimi başladı!
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Evinizin havasını değiştirecek büyük DYSON fan indirimi başladı!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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Klasik vantilatörlerin toz toplayan pervanelerini temizlemekten veya evdeki çocuk ve evcil hayvanlar için risk oluşturmasından sıkıldınız mı? Dyson Cool, tamamen pervanesiz Air Multiplier™ teknolojisiyle hem saniyeler içinde silinip temizleniyor hem de evinizin her üyesi için %100 güvenlik sunuyor. 5.400 TL indirimiyle bu fırsatı incelemek için hadi, içeriğe geçelim!

Yaz geceleri vantilatörün gürültüsünden uyuyamayanlardan ya da yüzünüze kesik kesik vuran rahatsız edici rüzgardan bıkmış olanlardansanız buraya! Dyson Cool, akustik motor tasarımı sayesinde fısıltı sessizliğinde çalışır ve havayı kesintisiz bir ferahlığa dönüştürür. Özellikle de yazın kalitenizi artıracak bu sessiz cihazı 5.400 TL indirimle almak için ürünü inceleyin!

Güvenlikli ve üstün hava akışı: DYSON Cool™ fan

Evinizin havasını değiştirecek büyük DYSON fan indirimi başladı! 1

Dyson Cool, patentli Air Multiplier™ teknolojisi sayesinde pervane kullanmadan çevredeki havayı kesintisiz ve güçlü bir hava akışına dönüştürür. Pervanesiz yapısı çocuklu ve evcil hayvanlı evler için tam güvenlik sunarken ızgara derdi olmadan nemli bir bezle saniyeler içinde temizlenebilir. 10 farklı hassas hız ayarı, 70° akıcı salınımı ve akustik olarak sessizleştirilmiş özel motor tasarımıyla ortamı rahatsız etmeden serinleten dyson fanın ıknatıslı uzaktan kumandası ve 9 saate varan uyku zamanlayıcısı ise kullanım kolaylığını zirveye taşır.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bir süredir bunu satın alıp almamayı tartışıyordum. Pahalı olduğu için ama sıcak havayla bu şansı değerlendirdim. Ve keşke daha önce sipariş etseydim! Fan gerçekten sessiz ama süper etkili. Aslında 30 derece sıcakta çok üşüdüğüm için kapatmak zorunda kaldım."
  • "Bu harika bir soğutucu. Düşük ayarda çok sessiz çalışıyor ve tüm gece açık bırakılabiliyor. Sıcak havalarda serin hava üflüyor gibi görünüyor."
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Bu içerik 13 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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