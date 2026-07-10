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Tarzınızı tamamlayacak Diesel Fuel for Life parfüm indirimde
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Tarzınızı tamamlayacak Diesel Fuel for Life parfüm indirimde

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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Gün boyu kalıcılık arayanlar için Diesel Fuel for Life aradığınız fırsat ürünü. 125 ml’lik dev boyuyla uzun aylar boyunca kullanabileceğiniz bu ikonik kokuda şu an en dip fiyatında. Üstelik serinin orijinal duş jeli hediye olarak gelen parfümü stoklar tükenmeden değerlendirin!

Bir parfümden beklentiniz sabah sıktığınızda akşama kadar kalıcı olması ve taze hissettirmesiyse Diesel Fuel for Life bunu her kullanımda fazlasıyla veriyor. Şu an sepette %30 indirim avantajına sahip pafüm, yanında hediye gelen duş jeliyle de kalıcılığını iki katına çıkarıyor. Hem markanın ikonik kokusuna sahip olmak hem de indirimden yararlanmak için acele edin!

Diesel Fuel For Life Edt V125ml Without Pouch Erkek Parfüm

Tarzınızı tamamlayacak Diesel Fuel for Life parfüm indirimde 1

Her an taze ve çekici hissetmenizi sağlayan Diesel Fuel for Life, 125 ml'lik yüksek hacimli şişesiyle uzun ömürlü ve ekonomik bir kullanım sunarak günlük yaşamda parfüm tazeleme ihtiyacını minimuma indirir. Üst notalarındaki anason ve greyfurtun canlandırıcılığı, orta notalardaki lavanta ve ahududuyla birleşerek gün boyu kalıcı, modern ve maskülen bir imza bırakır.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ambalajı oldukça iyi yapılmıştı. Sağlam bir şekilde geldi. Kalıcı oldukça iyi, Başarılı. Teşekkürler."
  • "Üçüncü kez alışım, hediyesi içinde teşekkürler."
  • "Ağır ve boğucu değil, aksine maskülen ve fresh bir koku."
Ürünü İncele

Bu içerik 10 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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