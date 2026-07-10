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Cornetto bu yaz mikrofonu müzikseverlere uzattı

Yazın habercisi Cornetto, bu yıl yaz şarkısı geleneğini farklı bir yorumla ele aldı. Yıllardır yaz mevsimini başlatan ikonik Cornetto şarkısı, bu kez tek bir sanatçının değil, binlerin kaleminden ve kalbinden doğdu.

Cornetto bu yaz mikrofonu müzikseverlere uzattı

Cornetto "Senin Yaz Parçan" projesiyle, yazın ritmini müzikseverlere bıraktı; gençlere aşk hikâyelerini Google Gemini desteğiyle birer yaz parçasına dönüştürme imkânı sundu. Söz de müzik de gençlerin oldu.

Yeni Yaz Parçası Binlerce Gencin Hayal Gücü ve Kalbinden Doğdu

“Aşk Hikayemi Anlatsam Cornetto Parçası Olur” diyen 12 bin kişi duygularını
milyonlarla paylaştı. Gençler, kendi yaz anılarını, aşklarını, heyecanlarını ve kalp kırıklıklarını paylaşarak yazın yeni soundtrack'inin oluşmasına katkı sağladı. Kimi ilk aşkını anlattı, kimi yarım kalan bir yaz akşamını, kimi de unutamadığı vedasını... 12 bini aşkın katılımla hayata geçirilen proje, yazın ve aşkın tek bir hikâyeden değil, binlerce farklı duygudan oluştuğunu ortaya koydu.

Google Gemini, Aşk Hikâyelerini Müzik Parçasına Dönüştürdü

Türkiye'de Google Gemini ile gerçekleştirilen ilk marka iş birliğine imza atan Cornetto, gençlere yalnızca hikâyelerini anlatma değil, aşklarını müzik parçasına dönüştürme fırsatı sundu. Hazır şarkısı olanlar eserlerini Cornetto Senin Yaz Parçan chatbot’una yüklerken; nereden başlayacağını bilemeyenler ise hikayelerini yanlarına alıp Cornetto’nun uzattığı destek linkine tıkladı. Google Gemini, bu duyguları sözlere, nakaratlara ve müzik parçalarına dönüştürerek yaratıcılık sürecinde gençlere eşlik etti. Böylece yıllardır dinlenen Cornetto yaz parçası, bu kez binlerce farklı hikâyeyle binlerce farklı ritimde ortaya çıktı.

Bazı hikâyelerse “Acı Son”la bitti :(

Projeye gönderilen binlerce hikâye dikkat çekici bir içgörüyü ortaya çıkardı. Cornetto’ya gelen parçalar gösterdi ki gençlerin aşk hikayeleri pek de mutlu sonla bitmiyordu. Gelen 12.000 parçanın yarısından fazlası kavuşamayan, ayrılan aşkları, vedaları, acı sonları anlatıyordu.

Aşkın markası Cornetto ona gelen bu hikayelere kayıtsız kalamadı. Madem aşkta acı sonlar da var; öyleyse tüm aşklara sahip çıkıyoruz diyerek yıllardır kendiyle özdeşleşen "Tatlı Son"söylemini bu kez "Acı Son" yaklaşımıyla yeniden yorumladı. Bu fikir yalnızca iletişimde değil, üründe de karşılık buldu. İkonik külah çikolata sonu ilk kez "Acı Son" konseptiyle yeniden tasarlandı. Tatlı ve meyvemsi başlangıcıyla ters köşe yapan ve külahın dibinde bekleyen “acı son”uyla gençlerin “gerçek” aşk hikayelerine yeni üründe selam verdi, “ Bu Cornetto’nun sonu aşk kadar acı” dedi.

Yaz Şarkısında Finale Sürprizli Bir Klip Damga Vurdu

"Senin Yaz Parçan" projesinin sonunda en sevilen çalışma profesyonel bir müzik klibiyle hayat bulacaktı. Gelen tüm bu acılı aşk hikayeleri tıpkı üründe olduğu gibi Cornetto klibinde de yerini aldı. Klip, klasik bir Cornetto yaz aşkı hikâyesi gibi başladı; finalindeki sürprizle izleyiciyi şaşırtan "Acı Son" fikri yaratıcı bir anlatımla ekrana taşındı. Cornetto böylece yıllardır merakla beklenen yaz şarkısı geleneğini, gençlerin gerçek aşk hikâyelerinden beslenen ve onların katılımıyla şekillenen yeni bir deneyime dönüştürdü.

Şarkıyı dinlemek ve klibi izlemek için tıkla!

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Anahtar Kelimeler:
Yaz şarkısı
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