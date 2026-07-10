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Dağlık arazide kaybolmuştu! AFAD tarafından günler sonra sağ olarak kurtarıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Konya’da kayıp olarak aranan bir vatandaşın, 6 günlük çalışmanın sonucunda dağlık arazide sağ olarak bulunduğunu açıkladı.

Dağlık arazide kaybolmuştu! AFAD tarafından günler sonra sağ olarak kurtarıldı

AFAD’ın resmi sanal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, Konya’da 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarda bir vatandaşın arazide kayıp olduğu bilgisi alındı. İhbar üzerine bölgeye, AFAD, jandarma, itfaiye ve sivil toplum kuruluşlarından ekipler sevk edildi.

Dağlık arazide kaybolmuştu! AFAD tarafından günler sonra sağ olarak kurtarıldı 1

SARP ARAZİDE SAĞ OLARAK BULUNDU

Ekiplerin, 6 gün boyunca aralıksız çalışmaları sonucunda, kaybolan vatandaş sağ olarak bulundu. Kara yolunun ulaşımına kapalı, sarp, kayalık ve engebeli arazide bulunan vatandaş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sağlık Bakanlığı’na ait helikopter ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Dağlık arazide kaybolmuştu! AFAD tarafından günler sonra sağ olarak kurtarıldı 2

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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afad
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