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Yunanistan lideri Miçotakis'ten Türkiye itirafı: "Bazen dar görüşlü hareket ediyoruz"

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunan medyasını Türkiye’nin F-35 savaş uçaklarını tedarik meselesine ilişkin haberleri abartmakla suçlayarak, "Yunanistan’da zaman zaman bu geniş çaplı meseleler karşısında oldukça dar bir bakış açısı benimsiyoruz. Yine söylüyorum, zirveden çıkan en önemli mesaj, Avrupa’nın savunmaya daha fazla kaynak ayırıyor olmasıdır" dedi.

Yunanistan lideri Miçotakis'ten Türkiye itirafı: "Bazen dar görüşlü hareket ediyoruz"

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, The Economist dergisinin başkent Atina’da Yunan hükümeti ile ortak şekilde düzenlediği yıllık Yuvarlak Masa Toplantısı panelinde konuştu.

MİÇOTAKİS'TEN TÜRKİYE'NİN F-35 GÜNDEMİYLE İLGİLİ İTİRAF

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola ile birlikte katıldığı panelde NATO Zirvesi’nde Yunanistan açısından tek olumsuz başlığın Türkiye’ye F-35 tedarik meselesi olduğuna ilişkin bir soru alan Miçotakis, "Bence Yunanistan’daki kamuoyu tartışmasını sadece Yunanistan-Türkiye ilişkileri ile ilgili meselelere indirgersek, zirvede alınan kararların önemine haksızlık etmiş oluruz" dedi.

Yunanistan lideri Miçotakis ten Türkiye itirafı: "Bazen dar görüşlü hareket ediyoruz" 1

"GENİŞ ÇAPLI MESELELER KARŞISINDA OLDUKÇA DAR BİR BAKIŞ AÇISI BENİMSİYORUZ"

Konuşmasında Yunan medyasını Türkiye’nin F-35 savaş tedarikine ilişkin haberleri abartmakla suçlayan Miçotakis, "Türkiye ile konuşmamız gereken meseleler olduğunda bunları kendi aramızda konuşuruz. Bence Yunanistan’da zaman zaman bu geniş çaplı meseleler karşısında oldukça dar bir bakış açısı benimsiyoruz. Yine söylüyorum, zirveden çıkan en önemli mesaj, Avrupa’nın savunmaya daha fazla kaynak ayırıyor olmasıdır" dedi.
Miçotakis, "Dün buna kısaca değinmiştim ama Yunan medyasının bir bölümünün, bu meseleleri büyük ölçüde abartarak ve karşı karşıya olduğumuz karmaşık dinamikleri kavramadan aktarmasına her zaman şaşırıyorum. Bu nedenle bu konuyu burada bırakalım. Bu konuda ekleyecek başka bir şeyim yok" dedi.

Yunanistan lideri Miçotakis ten Türkiye itirafı: "Bazen dar görüşlü hareket ediyoruz" 2

"TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİ YAPTIK"

Panelde Türkiye ile göç konusunda iş birliğinden de övgüyle bahseden Miçotakis, düzensiz göçmen sayısının azalmasını Türkiye ile iş birliğine borçlu olduklarını söyledi. Miçotakis, "Bugün Ege Denizi’nin doğusundaki adalarda düzensiz göçmenlerden çok hızlandırılmış vize uygulamasıyla adaları ziyaret eden binlerce Türk turist görüyoruz. Bunu başarabildik çünkü Türkiye ile iş birliği yaptık" dedi.

Panelde AP Başkanı Metsola da Avrupa’nın savunma harcamalarını ciddi ölçüde artırmasına dikkat çekti. Metsola, "Eskiden savunmadan söz bile etmezdik. 2014’te GSYH’nin yüzde 2’sini savunma harcamalarına ayırma hedefine ulaşan en fazla iki ya da üç ülke vardı. Bugün ise Avrupa’daki ülkelerin neredeyse tamamı bu hedeflere ulaşıyor" ifadelerini kullandı.

İSRAİL VE YUNANİSTAN TÜRKİYE'NİN F-35 ALIMINDAN RAHATSIZ OLMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO Zirvesi marjındaki açıklamalarında Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının tedarikine yeşil ışık yakması, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in tepkilerine neden olmuştu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Yunanistan Kiryakos Miçotakis f 35
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