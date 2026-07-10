Bolu’da serinlemek için gölete giren orman işçisi kayboldu

Olay, akşam saatlerinde Kıbrıscık ilçesinde halk arasında 'Almanyalı Göleti' olarak bilinen mevkide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede orman işçisi olarak çalıştığı öğrenilen Hakan Çamoğlu (36), serinlemek için gölete girdi.

SERİNLEMEK İÇİN GİRDİ GÖZDEN KAYBOLDU

Çamoğlu'nun bir süre sonra su yüzeyine çıkmadığını ve gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşları, durumu panikle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, gölette kaybolan talihsiz işçiyi bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır