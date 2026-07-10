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"Dayağı yiyen ben, parayı alan devlet" diyerek isyan etti

Trafikte yaşandığı belirtilen kavganın ardından çekilen görüntüler sosyal medyada ses getirdi. Videoda konuşan vatandaşın trafikte yaşanan olayda darbedildiğini söylerken “Dayağı yiyen ben, parayı alan devlet” sözleri çok sayıda yorumu da beraberinde getirdi.

"Dayağı yiyen ben, parayı alan devlet" diyerek isyan etti

Sosyal medyada gündem olan bir videoda, trafikte yaşanan kavganın ardından darbedildiğini iddia eden bir vatandaşın sözleri gündem oldu. Karşı tarafa para cezası kesildiğini söyleyen vatandaş, "Dayağı yiyen ben, parayı alan devlet. Biz boşuna mı dayak yedik. Kesilen cezadan yüzde 5 komisyon verin" ifadeleriyle yaşadığı duruma esprili bir dille tepki gösterdi.

Yaşadığı durumu mizahi bir dille değerlendiren vatandaş, "Dayağı yiyen ben, parayı alan devlet. Biz boşuna mı dayak yedik. Kesilen cezadan yüzde 5 komisyon verin." ifadelerini kullandı.

Kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan video, sosyal medyada farklı yorumları da beraberinde getirdi. Bazı kullanıcılar vatandaşın sözlerini "ironik bir sitem" olarak değerlendirirken, bazıları ise mağdur olan kişinin yalnızca para cezasıyla yetinilmemesi gerektiğine ilişkin serzenişine hak verdi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kavga dayak
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