"Dayağı yiyen ben, parayı alan devlet" diyerek isyan etti

Sosyal medyada gündem olan bir videoda, trafikte yaşanan kavganın ardından darbedildiğini iddia eden bir vatandaşın sözleri gündem oldu. Karşı tarafa para cezası kesildiğini söyleyen vatandaş, "Dayağı yiyen ben, parayı alan devlet. Biz boşuna mı dayak yedik. Kesilen cezadan yüzde 5 komisyon verin" ifadeleriyle yaşadığı duruma esprili bir dille tepki gösterdi.

Yaşadığı durumu mizahi bir dille değerlendiren vatandaş, "Dayağı yiyen ben, parayı alan devlet. Biz boşuna mı dayak yedik. Kesilen cezadan yüzde 5 komisyon verin." ifadelerini kullandı.

Kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan video, sosyal medyada farklı yorumları da beraberinde getirdi. Bazı kullanıcılar vatandaşın sözlerini "ironik bir sitem" olarak değerlendirirken, bazıları ise mağdur olan kişinin yalnızca para cezasıyla yetinilmemesi gerektiğine ilişkin serzenişine hak verdi.