"Mahi" projesiyle Üsteğmen Fatma'nın hikayesi beyazperdeye taşınıyor

Milli Mücadele yıllarında cepheden cepheye koşan, hem savaşan hem de yaralı askerlere şifa olan, kendi müfrezesini kurarak bağımsızlık mücadelesinin en önemli kadın kahramanlarından biri haline gelen Üsteğmen Fatma’nın destansı yaşamı, Mahi adıyla güçlü bir sinema diliyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Filmin başrollerinde Türk sinemasının başarılı oyuncuları Aslı Tandoğan Burak Hakkı ve Banu Cengiz yer alıyor.Safe Media ve Statü Prodüksiyon ortak yapımcılığında hayata geçirilen Mahi, güçlü hikâyesi, dönem atmosferini titizlikle yansıtan prodüksiyon anlayışı ve tarihi gerçeklere bağlı anlatımıyla Türk sinemasının dikkat çeken dönem yapımlarından biri olmaya hazırlanıyor.

Mahi filminin yönetmen koltuğunu ise Hakan Kurşun ile Farbod Namvar Azad paylaşıyor.Film; Balkan Harbi’nden başlayarak Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanmasına kadar uzanan süreçte Üsteğmen Fatma’nın yaşadığı fedakârlıkları, Mustafa Kemal Atatürk ile yollarının kesişmesini, cephede verdiği mücadeleyi ve Türk kadınının bağımsızlık savaşındaki eşsiz rolünü etkileyici bir anlatımla beyazperdeye taşıyacak.

Safe Media, bu yapımla yalnızca bir kahramanın hayatını anlatmayı değil; Milli Mücadele’nin isimsiz ve unutulmaz kadın kahramanlarına da saygı duruşunda bulunmayı hedefliyor.

Büyük prodüksiyon hazırlıkları devam eden Mahi, dönem atmosferini yansıtan güçlü görsel dili, titizlikle hazırlanan prodüksiyon süreci ve geniş oyuncu kadrosuyla şimdiden sinemaseverlerin merakla beklediği yapımlar arasında yer alıyor.

Safe Media, Çatlı ile başlattığı tarih odaklı sinema vizyonunu Mahi ile sürdürerek Türk sinemasına yalnızca güçlü bir film değil; gelecek nesillere aktarılacak bir kahramanlık destanı kazandırmayı hedefliyor.

Unutulmaya yüz tutmuş kahramanlıkları yeniden gün yüzüne çıkaracak Mahi, Milli Mücadele ruhunu güçlü bir sinema diliyle beyazperdeye taşıyarak, Türk sinemasının son yıllardaki en iddialı dönem yapımlarından biri olmaya hazırlanıyor.