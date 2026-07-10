Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'milli güvenlik' vurgusu: "Emin adımlarla ilerliyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'nde MSÜ Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'nde konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan konuşmasında savunma sanayii mesajları verirken NATO Zirvesi'ne ilişkin de açıklamada bulundu.
"SAVUNMA SANAYİİDE YÜZDE 80 YERLİLİK ORANINA ULAŞTIK"
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan kesitler şöyle:
- MSÜ'nün güçlenmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız.
- Savunma sanayiide yüzde 80 yerlilik oranına ulaştık. 1 milyar dolarlık savunma ihracatı yaptık.
- Yeni sistemin kutup başı olarak emin adımlarla ilerliyoruz.
NATO ZİRVESİ MESAJLARI
- NATO'nun geleceğini Türkiye'de ele aldık. Değerlendirmelerimizi müttefiklerimizle paylaştık.
- Hangi teşkilata üye olursak olalım, içinde bulunduğumuz zorlu coğrafyada alnımız ak, başımız dik bu şekilde yaşamak için güçlü olmak zorundayız. Türkiye'nin güvenliğini kimse emanet edemeyiz.
- İç kalemizi sağlam tutacağız. 86 milyon olarak kardeş olduğumuzu unutmayacağız.
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