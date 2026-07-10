HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Panelvan araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Eskişehir’de panelvan araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı.Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi İlkbahar Sokak üzerinde meydana geldi.

Panelvan araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Eskişehir’de panelvan araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi İlkbahar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde seyir halinde olan 53 yaşındaki İbrahim Yörük idaresindeki panelvan araç ile sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen bir motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahale olay yerinde yapılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Panelvan araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı 1

Panelvan araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'milli güvenlik' vurgusu: "Emin adımlarla ilerliyoruz"Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'milli güvenlik' vurgusu: "Emin adımlarla ilerliyoruz"
Eskişehir’de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası ucuz atlatıldıEskişehir’de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası ucuz atlatıldı

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD’yi alarma geçiren iddia! İsrail paylaştı: “Hedefte Trump var”

ABD’yi alarma geçiren iddia! İsrail paylaştı: “Hedefte Trump var”

"Özgür Özel görevden alınacak" iddiası

"Özgür Özel görevden alınacak" iddiası

Fransa vitesi yükseltti! Mbappe ve Dembele yarı final kapısını açtı

Fransa vitesi yükseltti! Mbappe ve Dembele yarı final kapısını açtı

Gündüz oyuncu gece taksici! Direksiyon başında saldırıya uğradı

Gündüz oyuncu gece taksici! Direksiyon başında saldırıya uğradı

Türkiye S-400'leri satıyor mu? Rusya'dan açıklama

Türkiye S-400'leri satıyor mu? Rusya'dan açıklama

Motorine zam geldi, tabela yine değişti!

Motorine zam geldi, tabela yine değişti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.