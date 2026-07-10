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Otomobilin kağıt gibi savrulduğu kazada 4 kişi yaralandı

Nevşehir’de kontrolden çıkan otomobilin karşı şeritte başka bir otomobille çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan birinin adeta kağıt gibi savrulduğu kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Otomobilin kağıt gibi savrulduğu kazada 4 kişi yaralandı

Kaza, Aksaray-Nevşehir kara yolu Acıgöl ilçe çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nevşehir’den Aksaray istikametine seyreden S.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kendi ekseni etrafında dönerek karşı şeride geçti ve Nevşehir yönüne seyreden D.Ö. yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil de yoldan çıkarak şarampole savruldu. Kazada sürücüler ile yanlarındaki 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve Nevşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 4 yaralı, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Araçlardan birinin adeta kağıt gibi savrularak hurdaya döndüğü kaza anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Otomobilin kağıt gibi savrulduğu kazada 4 kişi yaralandı 2

Otomobilin kağıt gibi savrulduğu kazada 4 kişi yaralandı 3

Otomobilin kağıt gibi savrulduğu kazada 4 kişi yaralandı 4

Otomobilin kağıt gibi savrulduğu kazada 4 kişi yaralandı 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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