HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bilecik’teki orman yangınında biçerdöver operatörüne adli tahkikat başlatıldı

Bilecik’te geçtiğimiz gün anız yangını ile başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın sonrası, biçerdöver operatörü hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Bilecik’teki orman yangınında biçerdöver operatörüne adli tahkikat başlatıldı

Geçtiğimiz gün Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Hüyük köyü mevkiinde biçerdöverden çıktığı iddia edilen anız yangını, ormanlık alana sıçrayarak rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyümüştü. Alevler hızla Büyükyenice köyüne doğru ilerlerken, yangına 2 helikopter, 5 iş makinesi, 2 su tankeri, çevre ilçe ve beldelerdeki itfaiye ekipleri ile Osman İşlet Müdürlüğüne bağlı 100 personel müdahale etmişti.

Vezirhan-Gölpazarı kara yolu trafiğe kapatılmıştı
Alevler rüzgarın etkisiyle hızla Vezirhan-Gölpazarı kara yoluna doğru ilerlerken, jandarma ekipleri kara yolunu tedbir amaçlı trafiğe kapatmıştı.

Soruşturma başlatıldı
Yangına biçerdöverin neden olduğu yönündeki iddialar üzerine operatör Y.D. hakkında Gölpazarı Orman İşletme Şefliği tarafından adli tahkikat yürütüleceği öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump: "ABD ve İran arasındaki ateşkes sona erdi"Trump: "ABD ve İran arasındaki ateşkes sona erdi"
Halı saha maçında kalp krizi geçiren jandarma hayatını kaybettiHalı saha maçında kalp krizi geçiren jandarma hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD’yi alarma geçiren iddia! İsrail paylaştı: “Hedefte Trump var”

ABD’yi alarma geçiren iddia! İsrail paylaştı: “Hedefte Trump var”

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ilk kez Mynet'e anlattı!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ilk kez Mynet'e anlattı!

Fransa vitesi yükseltti! Mbappe ve Dembele yarı final kapısını açtı

Fransa vitesi yükseltti! Mbappe ve Dembele yarı final kapısını açtı

Gündüz oyuncu gece taksici! Direksiyon başında saldırıya uğradı

Gündüz oyuncu gece taksici! Direksiyon başında saldırıya uğradı

Türkiye S-400'leri satıyor mu? Rusya'dan açıklama

Türkiye S-400'leri satıyor mu? Rusya'dan açıklama

Motorine zam geldi, tabela yine değişti!

Motorine zam geldi, tabela yine değişti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.