Samsun’u serinleten yağmur

Kentte saat 16.00 sıralarında başlayan kısa süreli yağmurla birlikte hava sıcaklığında düşüş yaşandı. Yağış öncesi 28 derece olarak ölçülen sıcaklık, yağmurun ardından hissedilir şekilde azaldı. Vatandaşlar yağmuru memnuniyetle karşılarken, hazırlıklı olanlar şemsiyelerini açarak yağıştan korunmaya çalıştı.

Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Samsun’da hava sıcaklıklarının kıyı kesimlerde 1 ila 3, iç kesimlerde ise 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır