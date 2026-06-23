Hafif tasarımı ve güçlü ses performansı: JBL kulaklık indirimde

Kablosuz kulaklıkarın en popüler modellerinden biri olan JBL Tune 510BT'nin fiyatı Prime Day'e özel düştü! Hem bütçesini düşünen hem de kaliteden ödün vermek istemeyenlerin favorisi olan kulaklık, çoklu bağlantı desteği ve güçlü bas performansıyla gününüzün her anına eşlik etmeye hazır. Stoklar tükenmeden sepetinize eklemenin tam zamanı!
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Güçlü JBL Pure Bass ses kalitesiyle derin ve net bir müzik deneyimi sunan JBL Tune 510BT, çoklu bağlantı desteği sayesinde aynı anda iki farklı cihaza bağlanabilir, tabletinizde video izlerken telefonunuza gelen aramalar arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz. Tam şarjla 40 saate varan pil ömrünün yanı sıra, 5 dakikalık hızlı şarjla 2 saatlik acil kullanım süresi sağlayan kulaklık, ergonomik, hafif ve katlanabilir yapısıyla gün boyu konforlu bir deneyim yaşatır.
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Bu içerik 23 Haziran 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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