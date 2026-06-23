Hafif tasarımı ve güçlü ses performansı: JBL kulaklık indirimde

Kablosuz kulaklıkarın en popüler modellerinden biri olan JBL Tune 510BT'nin fiyatı Prime Day'e özel düştü! Hem bütçesini düşünen hem de kaliteden ödün vermek istemeyenlerin favorisi olan kulaklık, çoklu bağlantı desteği ve güçlü bas performansıyla gününüzün her anına eşlik etmeye hazır. Stoklar tükenmeden sepetinize eklemenin tam zamanı!

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Geçen ay sadece Amazon'da 400 adetten fazla sattı: JBL Tune 510BT Multi Connect Wireless Kulaklık

Güçlü JBL Pure Bass ses kalitesiyle derin ve net bir müzik deneyimi sunan JBL Tune 510BT, çoklu bağlantı desteği sayesinde aynı anda iki farklı cihaza bağlanabilir, tabletinizde video izlerken telefonunuza gelen aramalar arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz. Tam şarjla 40 saate varan pil ömrünün yanı sıra, 5 dakikalık hızlı şarjla 2 saatlik acil kullanım süresi sağlayan kulaklık, ergonomik, hafif ve katlanabilir yapısıyla gün boyu konforlu bir deneyim yaşatır.

Kullanıcılar ne diyor?

"Fiyatı iyi. Ses kalitesi, bağlantı kolaylığı, kullanımı vs. gayet güzel."

"Memnunum, çok iyi, fiyatına göre çok iyi, ses kalitesi iyi ve yeterli, pili çok iyi, uzun süre şarja takmadan kullanılabilir, tek sıkıntısı uzun süre kullandığın zaman kulaklar ağrımaya başlar, o da bu tarzdaki tüm kulaklıklar için geçerli."

"Almamın üstünden tam 4 yıl gecti. Pedleri artik eskidi ve dökülmeye basladi ama hala saglam ve çalışıyor. Sadece dışarıya biraz ses veriyor onun dışında bir sorunu yok. Zamanında verdiğimiz parayı hak ediyor. Şimdi bir anı olarak saklıyorum."

Bu içerik 23 Haziran 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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