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Ücretsiz ChatGPT’de mesaj sınırı kalkıyor: Metin sohbetleri sınırsız olacak

OpenAI, gelecek haftadan itibaren ChatGPT Free ve Go hesaplarında yalnızca metin sohbetleri için uygulanan kullanım sınırını kaldıracak.

Ücretsiz ChatGPT’de mesaj sınırı kalkıyor: Metin sohbetleri sınırsız olacak
Enes Çırtlık

OpenAI, ChatGPT’nin Free ve Go hesaplarında önemli bir değişikliğe gidiyor. Şirket, gelecek haftadan itibaren yalnızca metinden oluşan istemlerde bu hesaplara uygulanan kullanım sınırlarını kaldıracak.

Değişiklikle birlikte Free ve Go kullanıcıları ChatGPT ile metin üzerinden istedikleri kadar sohbet edebilecek. Ancak sınırsız kullanım ChatGPT’nin bütün özelliklerini kapsamayacak.

DOSYA, GÖRSEL VE SES KULLANIMINDA SINIRLAR DEVAM EDECEK

Free ve Go hesaplarında dosya veya görsel eklenen istemler için ayrı kullanım sınırları uygulanmaya devam edecek.

Görsel oluşturma ve ChatGPT’nin güncellenen ses modunun kullanımı da ayrı limitlere tabi olacak.

OpenAI ayrıca GPT-5.6 Luna’yı Free ve Go hesaplarının yeni varsayılan modeli hâline getiriyor. GPT-5.6 ailesinin en küçük modeli olan Luna, mayıs ayından bu yana varsayılan olan GPT-5.5 Instant’ın yerini alacak.

Engadget'e göre, bu değişikliğin bu hafta içinde uygulanması planlanıyor.

Ücretsiz ChatGPT’de mesaj sınırı kalkıyor: Metin sohbetleri sınırsız olacak 1

FREE VE GO KULLANICILARINA YENİ “THİNK” DÜĞMESİ

ChatGPT’ye ayrıca yeni bir “Think” düğmesi eklenecek. Bu seçenek kullanıldığında GPT-5.6 Luna, yanıt oluşturmak için daha fazla zaman ayıracak.

Free ve Go kullanıcıları, yalnızca metinden oluşan sohbetlerde bu özelliği de kullanım sınırı olmadan kullanabilecek.

Think özelliğinin başka araçlarla birlikte kullanılması durumunda ise kullanım ayrı bir limite dahil edilecek.

Ücretsiz ChatGPT’de mesaj sınırı kalkıyor: Metin sohbetleri sınırsız olacak 2

PLUS VE PRO HESAPLARI DA DEĞİŞİYOR

OpenAI, Plus ve Pro kullanıcılarının ChatGPT deneyiminde de değişiklikler yapıyor.

Şirket, mevcut amiral gemisi modeli GPT-5.6 Sol’u günlük konuşmalar için optimize ediyor. Güncellenen sistemin daha odaklı yanıtlar vermesi, ayrıntı seviyesini soruya göre ayarlaması ve gereksiz biçimlendirmelerden kaçınması hedefleniyor.

Model ayrıca yalnızca kullanıcıya katılmanın faydalı olmayacağı durumlarda yardımcı bir düzeltme sunacak.

Ücretsiz ChatGPT’de mesaj sınırı kalkıyor: Metin sohbetleri sınırsız olacak 3

Plus ve Pro kullanıcılarına, ChatGPT’nin bir yanıt üzerinde ne kadar düşünmesini istediklerini belirlemelerini sağlayacak yeni bir kaydırıcı da sunulacak.

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka OpenAI ChatGPT
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