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Bozova Cumhuriyet Savcılığına atanmasına karar verilen Türkşad Kunthan Uçuk hakkında görevden uzaklaştırma kararı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi, Pınarhisar Cumhuriyet Savcısı iken Bozova Cumhuriyet Savcılığına atanmasına karar verilen Türkşad Kunthan Uçuk hakkında yürütülen adli ve idari soruşturma nedeniyle tedbir kararı aldı.

Bozova Cumhuriyet Savcılığına atanmasına karar verilen Türkşad Kunthan Uçuk hakkında görevden uzaklaştırma kararı
Mustafa Fidan

HSK müfettişlerinin talebi üzerine dosya 18 Eylül 2026 tarihinde olağanüstü toplantıda görüşüldü.

Bozova Cumhuriyet Savcılığına atanmasına karar verilen Türkşad Kunthan Uçuk hakkında görevden uzaklaştırma kararı 1

Yapılan değerlendirmede, Uçuk’un görevine devam etmesinin hem yürütülen soruşturmanın sağlıklı şekilde ilerlemesine hem de yargının güven ve itibarına zarar verebileceği değerlendirildi.

Bozova Cumhuriyet Savcılığına atanmasına karar verilen Türkşad Kunthan Uçuk hakkında görevden uzaklaştırma kararı 2

TÜRKŞAD KUNTHAN UÇUK’A ÜÇ AY GEÇİCİ OLARAK GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA KARARI

Bu nedenle HSK İkinci Dairesi, Türkşad Kunthan Uçuk’un üç ay süreyle geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına oy birliğiyle karar verdi. Karar, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 77 ve 81’inci maddeleri kapsamında alındı.

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Anahtar Kelimeler:
atama Hakimler ve Savcılar Kurulu hsk
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