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20 yıllık kayıp dosyasında ilk duruşma görüldü

Eskişehir'de 20 yıl önce kaybolan ve tüfek dipçiğindeki DNA eşleşmesi sonucu cinayete kurban gittiği belirlenen Hamdi Karakuş dosyasında açılan davanın ilk duruşması görüldü.

20 yıllık kayıp dosyasında ilk duruşma görüldü

Eskişehir'in Günyüzü ilçesine bağlı Çardaközü Mahallesi'nde 2005 yılında husumetlileri tarafından darbedilip bir gözünü kaybeden ve iddiaya göre kendilerini jandarma olarak tanıtan şahıslarca kaçırılan Hamdi Karakuş, 1 Nisan 2006 tarihinde mahalle camisinin yanından kaçırıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.

20 yıllık kayıp dosyasında ilk duruşma görüldü 1

20 yıllık kayıp dosyasını yeniden açan Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektif Timleri (JASAT), olayda kullanılan av tüfeğinin dipçiğindeki kırık plastikten alınan DNA profilini Hamdi Karakuş ile eşleştirdi. Titiz çalışmaların ardından gözaltına alınan şüpheliler hakkında açılan davanın ilk duruşması, Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya bir tutuklu sanıklar ve tanıklarda katılım gösterdi.

20 yıllık kayıp dosyasında ilk duruşma görüldü 2

"MAKTUL HAMDİ KARAKUŞ'UN ÖLMEDİĞİNİ İDDİA ETTİLER"

Duruşmanın ardından Eskişehir Adliyesi önünde açıklamalarda bulunan ailenin avukatı Doğancan Çıra, "Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada bugün birinci celsesi oldu. Sanıklar birinci celsede hazır bulundular. Suçlamaları reddettiler. Müvekkilin kardeşi olan maktul Hamdi Karakuş'un ölmediğini iddia ettiler. Çelişkili beyanları vardı. Biz davaya katılma talebinde bulunduk, mahkeme davaya katılma talebimizi kabul etti. Hak mücadelemiz devam ediyor. Yaşlı bir anne var, yaşlı bir abla var arkada. Maktul hakkında yeni gelişen bir delil yok. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi. Türk yargısına güveniyoruz. Sonraki mahkeme 6 Kasım'da olacak. 6 Kasım'da tekrardan durumu değerlendireceğiz. Eksikler var; tanıkların bir kısmı gelmedi, dosya tamamlanmadı, tekamül etmediği için ikinci celseye ertelendi. Tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına, adli kontrol uygulanan sanıkların ise adli kontrollerinin devamına karar verildi" dedi.

20 yıllık kayıp dosyasında ilk duruşma görüldü 3

8 SANIĞIN TUTUKLULUĞU SÜRÜYOR

Mahkeme heyeti; mevcut delil durumu ve kuvvetli suç şüphesinin varlığı gerekçesiyle tutuklu sanıklar E.A., G.A., İ.K., M.K., M.Ö., S.A., Ü.A. ve Ü.Ö.'nün tutukluluk hallerinin, adli kontrol tedbiri uygulanan sanıkların ise mevcut durumlarının devamına hükmetti. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla 6 Kasım 2026 tarihine ertelendi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Gözaltı Eskişehir
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