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Kıza laf atma kavgasında 42 yaşındaki adam ağır yaralandı

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde "kıza laf atma" meselesinden çıkan kavgada bıçaklanan 42 yaşındaki Mesut K. ağır yaralanırken, şüpheli M.Ç. polis tarafından gözaltına alındı.

Kıza laf atma kavgasında 42 yaşındaki adam ağır yaralandı

Eskişehir'in Çifteler ilçesi Adalar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre "kıza laf atma" meselesi nedeniyle Mesut K. (42) ile M.Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ç., bıçakla Mesut K.'yi karnının sol alt kısmından yaraladı.

LAF ATMA KAVGASINDA KAN AKTI

İhbar üzerine adrese hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 42 yaşındaki Mesut K., durumu ağır şekilde Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli M.Ç. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Tahkikat devam ediyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir kavga
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