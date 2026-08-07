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OpenAI’ın yeni cihazı için fiyat iddiası: 300-400 dolara satılabilir

OpenAI’ın geliştirdiği bildirilen yapay zekâ destekli akıllı hoparlörün “donut” şeklinde olacağı ve 300-400 dolar arasında satılabileceği öne sürüldü.

OpenAI’ın yeni cihazı için fiyat iddiası: 300-400 dolara satılabilir
Enes Çırtlık

OpenAI’ın gizemini koruyan yeni donanım cihazına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Aktarılan iddialara göre yapay zekâ destekli akıllı hoparlörün 300 ila 400 dolar arasında bir fiyatla satılabilir.

Daha önce ChatGPT’nin “fiziksel tezahürü” olarak tanımlanan cihazın “donut” biçimli bir tasarıma sahip olacağı da bildirildi. Bu tasarımın kullanıcıların cihazı ev içinde taşıyarak yatak odasındaki bir masa veya mutfak tezgâhı gibi farklı noktalara yerleştirmesine olanak sağlaması amaçlanıyor.

OPENAI’IN CİHAZINDA HAREKETLİ PARÇALAR BULUNABİLİR

Bloomberg’e konuşan kaynaklara göre cihaz “yüksek kaliteli metal” kullanılarak üretilecek ve “premium” bir görünüme sahip olacak.

Cihazda ayrıca farklı “hareketli parçaların” bulunacağı ileri sürüldü. Ancak bu parçaların nasıl hareket edeceği veya hangi işlevleri yerine getireceğine ilişkin başka bir ayrıntı verilmedi.

Fiyat tarafında ise cihazın 300 ila 400 dolar arasında satılabileceği iddia ediliyor.

2027’DE ÇIKMASI BEKLENİYOR

Cihaz, eski Apple tasarımcısı Jony Ive’ın kurduğu tasarım stüdyosu LoveFrom ile ortaklaşa geliştiriliyor.

Bloomberg’e göre OpenAI’ın yapay zekâ cihazının 2027’nin bir döneminde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

OpenAI’ın donanım alanına giriş girişimi aynı zamanda Apple ile devam eden hukuki anlaşmazlığın da ortasında bulunuyor. Apple, OpenAI’ı ticari sırlarını çalmakla suçlayarak şirkete dava açtı.

OpenAI ise hakkındaki suçlamaları reddetti. (Kaynak: TechCrunch)

Bu haberin ana görseli yapay zeka ile oluşturulmuştur.

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka donut OpenAI akıllı hoparlör ChatGPT
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