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Sebze halinde korkutan yangın

Kırıkkale’de sebze ve meyve halinde bulunan plastik kasalar alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın binaya ve araçlara sıçramadan söndürüldü.

Sebze halinde korkutan yangın

Yangın, saat 00:45 sıralarında Yeni Mahalle’de bulunan sebze ve meyve halinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hal içerisinde bulunan plastik kasalar henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuştu. İhbar üzerine bölgeye Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına su ve köpükle müdahale etti. Alevler, haldeki binaya ve araçlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.
İtfaiye çavuşu Aktan Yaşar, "Geldiğimizde kasaların tutuşması sonucu yangın devam ediyordu. Su ve köpükle müdahale ederek yangını kısa zamanda söndürdük. Binaya sirayet etmesini engelledik. Şu anda binada herhangi bir sıkıntımız yok. Yangın şu anda kontrol altında. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.
Polis ekiplerince yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Sebze halinde korkutan yangın 1

Sebze halinde korkutan yangın 2

Sebze halinde korkutan yangın 3

Sebze halinde korkutan yangın 4

Sebze halinde korkutan yangın 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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