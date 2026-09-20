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Köpeğin havlamasıyla kaçarken çukura düşüp yaralandı

Bursa’da bir sitenin güvenlik görevlisi olarak çalışan 46 yaşındaki adam, devriye sırasında arkasından gelen köpeğin havlaması üzerine kaçarken kaldırım kenarındaki çukura düşerek başından yaralandı.

Köpeğin havlamasıyla kaçarken çukura düşüp yaralandı

Olay, Mudanya ilçesi Güzelyalı Siteler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir sitenin güvenlik görevlisi olarak çalışan F.A. (46), site çevresinde devriye attığı sırada arkasından gelen köpeğin havlamasıyla panikleyerek kaçmaya başladı. Bu sırada kaldırım kenarında bulunan çukura düşen F.A., başını sert şekilde zemine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı F.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ekipleri de olay yerine gelerek kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin inceleme başlattı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Köpeğin havlamasıyla kaçarken çukura düşüp yaralandı 1

Köpeğin havlamasıyla kaçarken çukura düşüp yaralandı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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