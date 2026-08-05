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Hem şık hem rahat: New Balance 408 ayakkabıda İndirim başladı
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Hem şık hem rahat: New Balance 408 ayakkabıda İndirim başladı

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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Gün boyu temposu düşmeyen yoğun bir günde ayağını yormayacak, her kombine uyum sağlayacak o mükemmel ayakkabıyı bulmak zordur. New Balance 408; nefes alabilen file yüzeyi sayesinde terlemeyi önlerken yastıklamasıyla adımlarınızdaki darbe emilimini maksimuma çıkarıyor. İster işte ister yürüyüşte olun, şıklık ve konforu bir arada sunan bu ikonik sneaker, yılın en avantajlı fiyatıyla sizi bekliyor. İşte detaylar!

Rahat bir sneaker, bastığınız her adımda esnekliğiyle taban baskısını ortadan kaldırmalı ve havadar yapısıyla ayağı sürekli ferah tutmalı. New Balance 408 de özel yastıklaması ve nefes alan file yüzeyiyle gün boyu adımlarınızı hafifletiyor. Şu an bu zamansız modelde indirime başladı. Ayağınızdan çıkarmak istemeyeceğiniz bu konforu indirim bitmeden keşfedin!

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New Balance 408 Ayakkabı

Hem şık hem rahat: New Balance 408 ayakkabıda İndirim başladı 1

New Balance 408 serisi, günlük kullanımda hem rahatlık hem de modern bir görünüm isteyenler için tam bir kurtarıcı. C-CAP orta taban yastıklaması sayesinde gün boyu konforlu bir adım deneyimi sunarken 2000’lerin koşu stilinden ilham alan tasarımıyla kombinlerinize dinamik bir hava katıyor. Hafif yapısı ve şık silüetiyle her yaşa ve tarza hitap eden bu model, günlük giyimde pratik ve stil sahibi bir alternatif arayanlar için ideal.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Başta ürünü alırken biraz tereddütlüydüm ama iyi ki almışım! Ayakkabı hem çok rahat hem de oldukça şık. Kalitesi de beklediğimden çok daha iyi çıktı. Gün boyu ayakta kalsam bile herhangi bir rahatsızlık hissetmiyorum. Kesinlikle tavsiye ederim.”
  • “Her markanın numara/beden ölçüsü farklı. Dolayısıyla, santim hesabı yapıp beden tablosunda karşılık gelen numara/bedeni almak gerekiyor. Ben ona göre aldım ve ayağıma tam oturdu. Unutulmaması gereken nokta şu, bu ürün üniseks kalıba sahip bir ürün. Dileyen yarım numara büyük alabilir ancak 1 numara büyük kesinlikle fazla büyük gelecektir. Henüz 4-5 gündür kullanıyorum. Ayakkabı gayet hafif, rahat, ayağı sıkmadan güzel sarıyor ve kaba görünüşe sahip değil. Hava alıyor, sıcak havalara uygun.”
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Bu içerik 5 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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