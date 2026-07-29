Yaz sıcaklarında evinize konfor getiren Shark TurboBlade 4.000 TL indirimde

Sıcak havalarda evde çalışırken sessiz bir esinti, spor yaparken güçlü bir serinlik, uyurken ise tüm odayı kaplayan hafif bir serinliği hepimiz isteriz. Farklı ihtiyaçlar için ayrı cihazlar kullanmak yerine tek bir çözüm arıyorsanız Shark TurboBlade tam size göre. Dikey ve yatay kullanım seçenekleri, döner menfezleri ve 180° salınımıyla her ortama anında uyum sağlayan bu yenilikçi fan, yaşam alanınızın havasını değiştiriyor. Şu an 4.000 TL fırsatla bu konforu kaçırmamak için acele edin!

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Shark TurboBlade Çok Yönlü Yüksek Hızlı Serinletici Fan

Shark TurboBlade, pervanesiz tasarımı ve 90 W gücüyle havayı 20 metreye kadar taşıyarak bulunduğunuz alanı hızla serinletir. Dikey kullanımda odaklı hava akışı sunarken yatay konuma geçebilen gövdesi ve döner menfezleri sayesinde aynı anda iki farklı yöne serinlik yayan cihaz, 180° salınım ve teleskopik yükseklik ayarıyla kişiselleştirilmiş kullanım imkanı tanır. 40 dB ses seviyesindeki en düşük kademesiyle gece boyunca huzurlu bir uyku sağlayan Air Blanket modunun yanında, 10 farklı hız ayarı, DustDefence filtresi ve manyetik uzaktan kumandasıyla da sıcak günlerde konfor verir.

Kullanıcılar ne diyor?

"Aldığımız günden beri çok memnun bir şekilde kullanıyoruz. Piyasadaki sulu soğutuculardan kat kat iyi fakat bir klima performansı bekleyerek alıyorsanız beklentilerinizin altında kalabilir. Ses seviyesi olarak 4., 5. Kademelerde uyurken rahatlıkla kullanabilirsiniz. Boyu biraz daha uzayabilse çok daha iyi olabilirdi."

"Ürün farklı modları, hız kademeleri ve yönlendirilebilir başlıkları ile oda ve salonları soğutmada oldukça verimli. Özellikle sessiz modunda evde çalışırken ya da bir şeyler izlerken sorunsuz kulanılabiliyor."

Bu içerik 29 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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