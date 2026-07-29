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Hafif ticari araç takla attı: 2’si çocuk 5 yaralı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde hafif ticari aracın şarampole takla attığı kazada 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç takla attı: 2’si çocuk 5 yaralı

Kaza, Vezirköprü-Sinop kara yolu Adatepe Mahallesi Pancar Kantarı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Saadettin K. yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Saadettin K. ile araçta bulunan Şengül K., Refik Y., Yasin Efe K. ve Muhammed Emir K. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Samsun
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