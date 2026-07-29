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Elektrikli araç bomba gibi patladı! O anlar kameraya saniye saniye yansıdı

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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde şarj olduğu sırada alev alan elektrikli araç itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında bomba gibi patladı. Patlama anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde şarj olduğu sırada alev alan elektrikli SUV tarzı araç itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında bomba gibi patladı.

Elektrikli araç bomba gibi patladı! O anlar kameraya saniye saniye yansıdı 1

ŞARJ OLURKEN PATLADI!

Hürriyet Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, M.A.’ya ait elektrikli SUV tarzı araç şarj olduğu sırada henüz bilinmeyen bir sebepten alev aldı.

Elektrikli araç bomba gibi patladı! O anlar kameraya saniye saniye yansıdı 2

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Elektrikli araç bomba gibi patladı! O anlar kameraya saniye saniye yansıdı 3

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında araç adeta bomba gibi patladı. Patlamada yaralanan olmazken, ekiplerin yangın battaniyesi ile müdahale ettiği yangın uzun süreli çalışmalar sonucu söndürüldü.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Araçta geniş çaplı maddi hasar meydana geldi. Öte yandan, patlama anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Elektrikli araç bomba gibi patladı! O anlar kameraya saniye saniye yansıdı 4

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
elektrikli araç bomba
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