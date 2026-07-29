HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ordu’da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Ordu’da polise ekiplerince yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında bir şüpheli tutuklandı.

Ordu’da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurduğu araç ve araçta bulunan bir şahsın üzerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada 66 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Hakkında, ‘uyuşturucu madde kullanmak’ ve ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan dolayı ayrı ayrı adli işlem yapılan şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hem sessiz hem güçlü: Shark TurboBlade fan fırsat ürünü olduHem sessiz hem güçlü: Shark TurboBlade fan fırsat ürünü oldu
Bilecik’te ’Kasten Öldürme’ suçundan aranan şahıs yakalandıBilecik’te ’Kasten Öldürme’ suçundan aranan şahıs yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Üniversitede taciz skandalı: 'Çimlere uzanıp günah işleyelim'

Üniversitede taciz skandalı: 'Çimlere uzanıp günah işleyelim'

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş gözaltına alındı

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş gözaltına alındı

Mauro Icardi'nin yeni adresi herkesi şaşırttı! İtalyanlar duyurdu

Mauro Icardi'nin yeni adresi herkesi şaşırttı! İtalyanlar duyurdu

Aradığı aşkı onda buldu! 13 yaş küçük sevgilisiyle böyle görüntülendi

Aradığı aşkı onda buldu! 13 yaş küçük sevgilisiyle böyle görüntülendi

Testlerden geçemedi, Bakanlık karar verdi: Yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor

Testlerden geçemedi, Bakanlık karar verdi: Yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor

Etiketlerde fiyat farkı dikkat çeken boyutta: 'Rafta bırakmalı' uyarısı

Etiketlerde fiyat farkı dikkat çeken boyutta: 'Rafta bırakmalı' uyarısı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.