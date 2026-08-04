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Dizi ve film tutkunlarına müjde: iFFALCON Smart TV indirimde
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Dizi ve film tutkunlarına müjde: iFFALCON Smart TV indirimde

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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Yoğun bir günün ardından karşısına geçtiğinizde yavaş çalışan ve renkleri cansız gösteren bir televizyonunuz mu var? iFFALCON U75A, Dolby Vision destekli canlı 4K ekranıyla tüm detayları gözler önüne seriyor. Üstelik güçlü Dolby ses sistemi ve akıllı sesli komut teknolojisi sayesinde kumandayla uğraşma derdini bitirip aradığınız içeriğe saniyeler içinde ulaştırıyor. Kısa süreliğine 7.475 TL indirime girmişken bu akıllı televizyonu fırsat bitmeden keşfedin.

Evde film veya maç izlerken küçük ekrana sıkışıp kalmak ya da yetersiz ses kalitesi seyir keyfini yarım bırakıyor. iFFALCON U75A Smart TV, devasa ekranı ve kristal netliğindeki 4K HDR çözünürlüğüyle salonunuzu adeta bir sinema salonuna dönüştürüyor. Dolby Audio desteğiyle her sesi büyüleyici bir derinlikle sunarken, Google TV arayüzü sayesinde tüm içeriklerinize tek tıkla ulaşmanızı sağlıyor. iFFALCON televizyonda iyi bir indirim başlamışken ev eğlencenizi bir üst seviyeye taşımanın tam zamanı!

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iFFALCON 85U75A 85 inç Smart TV (3 Yıl Garanti)

Dizi ve film tutkunlarına müjde: iFFALCON Smart TV indirimde 1

iFFALCON Smart TV, çığır açan görüntü ve ses teknolojilerini şık bir tasarımla salonunuza taşıyor. 4K HDR10 ve Dolby Vision desteği sayesinde sahneleri tüm gerçekçiliği ve renk derinliğiyle sunarken Micro Dimming teknolojisiyle kare kare ideal kontrastı yakalar. Dolby Audio ses sistemiyle evinizde adeta bir sinema atmosferi yaratan televizyon, çerçevesiz tasarımlı geniş ekranıyla seyir zevkini artırırken entegre Google TV işletim sistemiyle binlerce uygulamaya ve akıllı sesli komuta anında erişim sağlayarak eğlenceyi parmaklarınızın ucuna getirir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Yaklaşık 1 aydır kullanıyoruz, eski bi LCD TV'den buna geçince inanılmaz kalite atlaması yaşadık, görüntü mükemmel. Hiçbir problem yok şimdilik, direkt ethernet ile internete bağladım Netflix-Youtube sorunsuz ve çok hızlı. Kanal geçişleri hızlı, ses kalitesi güzel, kumandası evdeki yaşlı-orta yaşlı insanlar için kullanması basit."
  • "Televizyon harika alın aldırın, yenileme hızı oyun ve filmlerde fark yaratıyor, menüsü akıcı, servis ilgili, daha ne olsun."
  • "Kaliteli ürün, beklentimi karșıladı. Tercihimde yanılmadım, ses sistemi sinema hissi veriyor, renkler ve görüntü 5 yıldız, aynı gün ücretsiz servis geldi."
Ürünü İncele

Bu içerik 4 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
Samsung televizyon
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