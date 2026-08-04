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Samsun’da haklarında hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı

Samsun’da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Samsun’da haklarında hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde üç ayrı operasyon gerçekleştirildi. Çalışmalarda, dolandırıcılık suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G., kasten yaralama suçundan hakkında 9 yıl 6 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K. ile 6136 sayılı Kanun’a muhalefet suçundan hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.D. yakalandı. Yakalanan 3 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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