Samsun’da haklarında hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde üç ayrı operasyon gerçekleştirildi. Çalışmalarda, dolandırıcılık suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G., kasten yaralama suçundan hakkında 9 yıl 6 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K. ile 6136 sayılı Kanun’a muhalefet suçundan hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.D. yakalandı. Yakalanan 3 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır