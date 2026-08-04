Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ üyeleri ile Anıtkabir'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yüksek Askeri Şura üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyarette YAŞ'ın askeri ve sivil üyeleri de hazır bulundu. Ziyaretin ardından YAŞ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda; Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alınacak.

ERDOĞAN: "TSK MİLLETİMİZİN GÜVEN MERKEZİ OLARAK GÖREVİNİ YAPMAKTADIR"

Erdoğan, ziyarette Anıtkabir özel defterini imzaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Aziz Atatürk, 2026 yılı YAŞ toplantısı öncesinde bir kez daha huzurlarınızdayız. Zat-ı alinizle birlikte Malazgirt Zaferimizden bu yana yaklaşık bin yıldır vatanımız olan bu topraklarda şanlı bayrağımızın gururla dalgalanması ve milletimizin özgürce yaşaması için can veren tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyoruz. Bölgemizde çatışmaların olduğu bir dönem icra ettiğimiz YAŞ toplantısının hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Bayrağımız bu topraklarda bin yıldır dalgalanıyor. Dünyada geçilen zor bir dönemde TSK, milletimizin güven merkezi olarak görevini yapmaktadır"

İLK KEZ YAŞ TOPLANTISINA KATILACAKLAR

Öte yandan; Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ilk kez YAŞ toplantısında yer alacak.