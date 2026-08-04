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Tarih verildi! Türkiye'ye eyyam-ı bahur sıcakları geliyor

İstanbul'da poyrazın etkisini kaybetmesiyle birlikte sıcak hava dalgası etkisini artıracak. Çarşamba gününden itibaren kentte yılın en sıcak günlerinin yaşanması beklenirken, yüksek nem nedeniyle bunaltıcı hava koşulları etkili olacak.

Tarih verildi! Türkiye'ye eyyam-ı bahur sıcakları geliyor

Yaz boyunca poyrazın serinletici etkisini hisseden İstanbul, ağustos ayıyla birlikte sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Uzmanlar, özellikle çarşamba ile cuma günleri arasında hava sıcaklıklarının yükselmesi ve nem oranının yüzde 90'ın üzerine çıkması nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre bugün yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Tarih verildi! Türkiye ye eyyam-ı bahur sıcakları geliyor 1

Rize, Artvin, Ardahan çevreleri ile Sinop, Samsun, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde, ayrıca Akdeniz'in Toroslar kesiminde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Rüzgârın Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Tarih verildi! Türkiye ye eyyam-ı bahur sıcakları geliyor 2

ÇARŞAMBADAN İTİBAREN DERECE YÜKSELECEK

Meteorolojik tahminlere göre İstanbul'da çarşamba gününden cuma gününe kadar yılın en sıcak günleri yaşanacak. Poyrazın etkisini kaybetmesiyle birlikte sıcaklıklar yükselirken, yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık da belirgin şekilde artacak.

Tarih verildi! Türkiye ye eyyam-ı bahur sıcakları geliyor 3

Kentte çarşamba günü 32 derece civarında seyretmesi beklenen hava sıcaklığının cuma günü 35 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor. Bağıl nem oranının ise hafta boyunca yüzde 90-95 seviyelerine ulaşması bekleniyor.

Tarih verildi! Türkiye ye eyyam-ı bahur sıcakları geliyor 4

EYYAM-I BAHUR SICAKLARI GELİYOR

Ağustos ayının ilk günlerinde etkili olması beklenen eyyam-ı bahur sıcaklarıyla birlikte özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde termometrelerin 40 derecenin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da ise aşırı sıcakla birlikte yüksek nemin bunaltıcı hava koşullarını artırması bekleniyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 34

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 37

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 33

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
29

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
28

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 33

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42
Kaynak: AA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji
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