Tarih verildi! Türkiye'ye eyyam-ı bahur sıcakları geliyor

Yaz boyunca poyrazın serinletici etkisini hisseden İstanbul, ağustos ayıyla birlikte sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Uzmanlar, özellikle çarşamba ile cuma günleri arasında hava sıcaklıklarının yükselmesi ve nem oranının yüzde 90'ın üzerine çıkması nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre bugün yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Rize, Artvin, Ardahan çevreleri ile Sinop, Samsun, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde, ayrıca Akdeniz'in Toroslar kesiminde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.
Rüzgârın Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
Meteorolojik tahminlere göre İstanbul'da çarşamba gününden cuma gününe kadar yılın en sıcak günleri yaşanacak. Poyrazın etkisini kaybetmesiyle birlikte sıcaklıklar yükselirken, yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık da belirgin şekilde artacak.
Kentte çarşamba günü 32 derece civarında seyretmesi beklenen hava sıcaklığının cuma günü 35 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor. Bağıl nem oranının ise hafta boyunca yüzde 90-95 seviyelerine ulaşması bekleniyor.
Ağustos ayının ilk günlerinde etkili olması beklenen eyyam-ı bahur sıcaklarıyla birlikte özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde termometrelerin 40 derecenin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da ise aşırı sıcakla birlikte yüksek nemin bunaltıcı hava koşullarını artırması bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 34
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 32
İzmir: Az bulutlu ve açık 37
Adana: Az bulutlu ve açık 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 33
Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
29
Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
28
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 33
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42
Okuyucu Yorumları 0 yorum