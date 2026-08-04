Tarih verildi! Türkiye'ye eyyam-ı bahur sıcakları geliyor

Yaz boyunca poyrazın serinletici etkisini hisseden İstanbul, ağustos ayıyla birlikte sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Uzmanlar, özellikle çarşamba ile cuma günleri arasında hava sıcaklıklarının yükselmesi ve nem oranının yüzde 90'ın üzerine çıkması nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre bugün yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Rize, Artvin, Ardahan çevreleri ile Sinop, Samsun, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde, ayrıca Akdeniz'in Toroslar kesiminde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Rüzgârın Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

ÇARŞAMBADAN İTİBAREN DERECE YÜKSELECEK

Meteorolojik tahminlere göre İstanbul'da çarşamba gününden cuma gününe kadar yılın en sıcak günleri yaşanacak. Poyrazın etkisini kaybetmesiyle birlikte sıcaklıklar yükselirken, yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık da belirgin şekilde artacak.

Kentte çarşamba günü 32 derece civarında seyretmesi beklenen hava sıcaklığının cuma günü 35 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor. Bağıl nem oranının ise hafta boyunca yüzde 90-95 seviyelerine ulaşması bekleniyor.

EYYAM-I BAHUR SICAKLARI GELİYOR

Ağustos ayının ilk günlerinde etkili olması beklenen eyyam-ı bahur sıcaklarıyla birlikte özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde termometrelerin 40 derecenin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da ise aşırı sıcakla birlikte yüksek nemin bunaltıcı hava koşullarını artırması bekleniyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç. Şehir Seç Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Düzce Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kilis Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Şanlıurfa Siirt Sinop Şırnak Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 34

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 37

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 33

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

29

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

28

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 33

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42

Kaynak: AA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır