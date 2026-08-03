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Gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı.

Gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINDI

Gazeteci Tahir Sarıkaya, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube tarafından İstanbul'da gözaltına alındı.

Gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı 1

"KRİPTO PARA" DETAYI

Sarıkaya’nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri, bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.
Gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı 2

CEM KÜÇÜK TUTUKLANMIŞTI

Cem Küçük, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı 3

Savcılıkta ifade veren Küçük, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Savcılığın sevk yazısında, somut olayda şüpheli Küçük'ün çeşitli zaman diliminde canlı yayın programında farklı soruşturma dosyasından tutuklu bulunan Fatih Keleş ile ilgili yorum yaptığı, söz konusu canlı yayın programının video çözümlenmesi incelendiğinde "Fatih Keleş'in evindeki parkeden 2 milyon dolar para çıktı." şeklinde haber yaparak yanlış bilgiyi alenen yaydığı belirtilmişti.

Gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı 4
Bir diğer canlı yayın programında ise Küçük'ün "Berkay Gezgin İBB'den 1 milyon liraya yakın para aldı, MASAK raporlarında var." diyerek yanlış bilgiyi alenen yaydığının tespit edildiği kaydedilen yazıda, Küçük'ün bir süre geçtikten sonra ise söz konusu haberle ilgili farklı paylaşımlar yaptığı aktarılmıştı.

Bu deliller birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin algı yaratacak şekilde paylaşımlar yaptığı, bu paylaşımların kamu barışını bozmaya elverişli olduğu, bu bağlamda somut olayda "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunun yasal unsurlarının oluştuğu, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu belirtilen yazıda, Küçük'ün üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak tutuklanmasına karar verilmesi istenmişti.

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Gözaltı
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