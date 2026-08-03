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Yeni Parti sonrası ilk anket! CHP'nin oranı dikkat çekti

Yeni Parti'nin kurulması siyasetteki hareketliliği daha da artırdı. ORC Araştırma Yeni Parti sonrası ilk çalışmasını yayınladı. AK Parti'nin birinci sırada yer aldığı ankette CHP'nin oy oranı dikkat çekti.

Yeni Parti sonrası ilk anket! CHP'nin oranı dikkat çekti
Ufuk Dağ

ORC Araştırma, Yeni Parti'nin kurulması sonrası gerçekleştirdiği ilk genel seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

26 İLDE YAPILDI

27-29 Temmuz 2026 tarihleri arasında 26 ilde toplam 1920 katılımcı ile yapılan araştırmada, seçmenlere "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

AK PARTİ 1. SIRADA

Ankette birinci sırada yüzde 32,5 ile AK Parti yer aldı. Yeni Parti ilk anketinde yüzde 19,4 ile ikinci sırada yer alırken CHP yüzde 11,8 ile üçüncü sırada kendine yer buldu.

Yeni Parti sonrası ilk anket! CHP nin oranı dikkat çekti 1

Anket sonuçlarına göre partilerin oy dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

AK PARTİ: %32,5

YENİ PARTİ: %19,4

CHP: %11,8

DEM PARTİ: %8,5

MHP: %8,1

İYİ PARTİ: %5,6

ZAFER PARTİSİ: %3,8

BBP: %3,4

SAADET PARTİSİ: %2,2

Y. REFAH: %2,0

DİĞER: %2,7

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CHP ak parti anket Yeni Parti
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