Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek

Adalet Bakanlığı faili meçhul dosyalarıyla birlikte, 90’lı yılların sır kalan olaylarını da incelemeye aldı. Uğur Mumcu’nun ağabeyi hukukçu Ceyhan Mumcu, geçtiğimiz günlerde o dönem tüm çırpınışlarına rağmen seslerinin duyulmadığını ancak suikastların arkasında İsrail’in olduğunu söylemişti.

Bu açıklamanın ardından Mumcu ailesi harekete geçti ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten randevu talep etti. Uğur Mumcu'nun ailesiyle Bakan Gürlek'in görüşmesinin 6 Ağustos'ta gerçekleşmesi bekleniyor.