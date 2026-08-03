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Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, randevu talepleri üzerine gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesine 6 Ağustos Perşembe günü için randevu verdi. Görüşmede, Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor.

Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek
Ufuk Dağ

Adalet Bakanlığı faili meçhul dosyalarıyla birlikte, 90’lı yılların sır kalan olaylarını da incelemeye aldı. Uğur Mumcu’nun ağabeyi hukukçu Ceyhan Mumcu, geçtiğimiz günlerde o dönem tüm çırpınışlarına rağmen seslerinin duyulmadığını ancak suikastların arkasında İsrail’in olduğunu söylemişti.

Bakan Gürlek, Uğur Mumcu nun ailesiyle görüşecek 1

Bu açıklamanın ardından Mumcu ailesi harekete geçti ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten randevu talep etti. Uğur Mumcu'nun ailesiyle Bakan Gürlek'in görüşmesinin 6 Ağustos'ta gerçekleşmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Uğur Mumcu Akın Gürlek
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